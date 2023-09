Die Immofinanz hat das Myhive Urban Garden am Wienerberg in Wien fertiggestellt. Das 17.600 m² große Bürogebäude strebt die BREEAM Outstandig-Zertifizierung an. Durch ressourcenschonende Sanierung statt eines Neubaus konnten laut des Unternehmens bereits über 11.000 Tonnen CO2 eingespart werden.

Fotos: Immofinanz



