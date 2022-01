Immofinanz: S Immo Angebotspreis zu niedrig

Immofinanz hält den Angebotspreis von S Immo für zu niedrig und empfiehlt den Aktionären daher das Angebot abzulehnen.

Das Interesse von Aktionären, ihren Anteil an der Immofinanz zu erhöhen und damit vom attraktiven Wachstumspotenzial des Unternehmens zu profitieren, wird von Vorstand und Aufsichtsrat der Immofinaz begrüßt. Der von S Immo AG angebotene Preis für die Immofinaz-Aktie spiegelt aber laut des Unternehmens den aktuellen Unternehmenswert, die deutlich positive Unternehmensentwicklung 2021 trotz Corona-Pandemie und das zukünftige attraktive Wachstumspotenzial nicht wider. Vorstand, Aufsichtsrat und Betriebsrat der Gesellschaft beurteilen in den heute veröffentlichten Stellungnahmen den Angebotspreis von 23,00 Euro je Aktie folglich als nicht genügend attraktiv. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen daher den Aktionären, das Teilangebot der S Immo für rund 10% der ausstehenden Aktien der Immofinanz nicht anzunehmen.



Der von der S Immo AG (via mittelbare Tochtergesellschaft CEE Immobilien GmbH als Bieterin) in dem Teilangebot gebotene Preis von 23,00 Euro in bar je Immofinanz-Aktie weist deutliche Abschläge zu Referenzwerten für die Bestimmung eines fairen Werts der Aktie auf. So liegt der Angebotspreis deutlich unter dem aktuellen EPRA NTA je Aktie von 30,77 Euro, was einem Abschlag von rund 25% entspricht. Auch im Vergleich zu anderen wichtigen Bewertungskennzahlen, wie EPRA NAV je Aktie oder IFRS-Buchwert je Aktie, ergeben sich hohe Abschläge.



Der Angebotspreis liegt zudem deutlich unter dem Kursniveau der Aktie vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie (knapp 27 Euro im Februar 2020) oder dem durchschnittlichen Kursziel von Analysten von 24,50 Euro (Median) für die Immofinanz‑Aktie. „Für die von S Immo angestrebte rund 25%-Aktionärsposition bei Immofinanz bleibt der angebotene Preis deutlich hinter einem Prämienniveau zurück, das in europäischen Immobiliensektor‑Transaktionen im Vergleich geleistet wird“, erklären die Immofinanz-Chefs Dietmar Reindl und Stefan Schönauer.