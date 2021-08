Immofinanz mit kräftigem Gewinnplus

Die Immofinanz erzielte im ersten Halbjahr hohe Zuwächse beim operativen Ergebnis sowie beim Konzernergebnis. Der Portfolioausbau wird nach Akquisitionen in Bukarest und Italien in den letzten Monaten fortgesetzt: Die Pipeline für Akquisitionen und Projektentwicklungen hat ein Volumen von mehr als 1 Mrd. Euro.

.

Die Unternehmen konnte im 1. Halbjahr 2021 ein starkes Ergebnis erzielen, obwohl die Märkte noch überwiegend unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen standen. Vor allem Zuwächse im Ergebnis aus Asset Management und im Ergebnis aus Immobilienentwicklung sowie Einsparungen führten zu einem deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses um 73,0% auf 103,3 Mio. Euro. Aufgrund von Impffortschritten und der damit einhergehenden Wirtschaftserholung konnte auch ein Teil der krisenbedingten Immobilienabwertungen des Vorjahres wieder aufgeholt werden. Insgesamt drehte das Konzernergebnis stark ins Plus und liegt mit 228,6 Mio. Euro deutlich über dem Niveau des vergleichbaren Vorkrisen-Halbjahres 2019. Im FFO 1, der keine Bewertungsergebnisse inkludiert und die operative Cashflow-Ertragskraft der Gesellschaft widerspiegelt, wurde eine Verbesserung um 7,7% auf 64,4 Mio. Euro erzielt. Auch damit wurde das Vorkrisenniveau beim FFO 1 aus dem Referenzzeitraum 2019 deutlich übertroffen.



„Von dieser Basis ausgehend setzen wir unseren Wachstumskurs als eines der führenden europäischen Immobilienunternehmen fort und planen Akquisitionen und Projektentwicklungen für mehr als 1 Milliarde Euro bis 2024“, sagt Dietmar Reindl, COO der Immofinanz. In den bestehenden Assetklassen steht die weitere Expansion mit Myhive in Wien und in den Hauptstädten der Kernländer auf dem Programm. Bei den Retail Parks Stop Shop ist ein Wachstum von derzeit rund 100 auf 140 Standorte geplant. Der Länderfokus liegt dabei auf Italien und Kroatien, CEE sowie selektiv Westeuropa.



„Für dieses Wachstum sind wir mit einer robusten Bilanzstruktur, einer hohen verfügbaren Liquidität von mehr als 1 Milliarde Euro, unserem Investmentgrade-Rating und niedrigen Finanzierungskosten von 1,9% sehr gut aufgestellt. Vor dem Hintergrund dieser starken Ergebnis- und Finanzsituation und des erfolgreichen Krisenmanagements haben wir zudem beschlossen, den Dividendenvorschlag für das zurückliegende Geschäftsjahr 2020 von 0,55 Euro auf 0,75 Euro je Aktie zu erhöhen“, erklärt Stefan Schönauer, CFO der Immofinanz. Die 28. ordentliche Hauptversammlung findet am 19. Oktober 2021 statt.