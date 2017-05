Immofinanz meldet Quartalsgewinn von 80 Millionen Euro

Die Immofinanz hat im Q1 2017 ein Konzernergebnis in Höhe von 101,7 Mio. Euro (Q1 2016: -139,3 Mio.) erwirtschaftet. Das Konzernergebnis beläuft sich trotz Verlusten in Russland auf 80,7 Mio. Euro (Q1 2016: -240,7). Darin enthalten ist auch das Ergebnis des aufgegebenen Kernmarkts Russland. Das Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen beträgt -21,0 Mio. Euro (Q1 2016: -101,4 Mio.). Die Mieterlöse aus Russland beliefen sich dabei auf 22,2 Mio. nach 19,0 Mio. Euro im Q1 2016, was im Wesentlichen auf eine Erholung des Rubel-Wechselkurses im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist.

„In den zurückliegenden Monaten haben wir die Immofinanz erneut stärker gemacht: Der Vermietungsgrad unseres Gesamtportfolios ist weiter auf knapp 92% gestiegen und die Kostenstrukturen wurden sowohl im Finanzierungs- als auch im Personalbereich deutlich verbessert. Mit der im Jänner dieses Jahres getätigten Refinanzierung konnten wir etwa die Finanzierungskosten mittelfristig um mehr als 21,0 Mio. Euro pro Jahr senken. Unsere Beteiligung an der CA Immo hat sich zudem in den zurückliegenden Monaten sehr gut entwickelt. Das spiegelt sich in unserem Finanzergebnis positiv wider. Unsere CA Immo Aktien stehen per Ende März auf Basis einer marktnahen Bewertung mit 630,7 Mio. Euro in unseren Büchern, gemessen am EPRA NAV wären es sogar rund 693,0 Mio. Euro. Das liegt deutlich über unserem Kaufpreis von ursprünglich 603,7 Mio. Euro„, kommentiert Oliver Schumy, CEO der Immofinanz, die Entwicklung. „Durch den vor kurzem vom Handelsgericht genehmigten Vergleich zur Beendigung der gerichtlichen Überprüfung des Umtauschverhältnisses der 2010 stattgefundenen Verschmelzung von Immoeast und Immofinanz haben wir zudem die letzte historische Rechtsstreitigkeit auf Aktionärsebene beigelegt.“



Der Finanzierungsaufwand sank im Q1 um 7,6% auf -26,7 Mio. Euro. Dies ist u.a. auf die Zinsersparnis im Zuge der zu Jahresbeginn durchgeführten incentivierten Wandlung von 43,4% der Wandelanleihe 2018 (Kupon: 4,25%) und der Emission der neuen Wandelanleihe 2024 (Kupon: 2,0%) zurückzuführen. Die Personalkosten (exklusive Russland) belaufen sich auf -9,3 Mio. Euro (Q1 2016: -11,5 Mio.) und konnten damit um mehr als 19,0% gesenkt werden.



Der Vermietungsgrad des Gesamtportfolios (exklusive Russland) hat sich per 31. März 2017 auf 91,9% erhöht (31. Dezember 2016: 89,6%). Im Bürobereich konnte der Vermietungsgrad dabei auf 89,2% gesteigert werden (31. Dezember 2016: 87,3%). Die Einzelhandelsimmobilien sind mit 95,7% bereits nahezu voll vermietet (31. Dezember 2016: 93,0%). Der Vermietungsgrad im Bereich Retail Moskau erhöhte sich per 31. März 2017 auf 88,3% (31. Dezember 2016: 87,7%).



Ausblick

Die Abtrennung der russischen Einzelhandelsimmobilien mittels Verkauf oder Abspaltung soll wie angekündigt bis Ende 2017 abgeschlossen werden. Die im Zuge der Präsentation der Jahreszahlen 2016R abgegebene Einschätzung hinsichtlich der Faktoren für das mittelfristige Wachstum des nachhaltigen FFO1 wird bestätigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2017 ist die Zahlung einer Dividende geplant.