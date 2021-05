Immofinanz legt Übernahmeangebot für S Immo vor

Die Immofinanz hat heute ein Übernahmeangebot für die S Immo vorgelegt und in diesem Zusammenhang ihre ordentliche Hauptversammlung verschoben. Wie bereits angekündigt, belaufe sich der Angebotspreis auf 22,25 Euro je Aktie, teilte Immofinanz am Mittwoch mit.

.

Nach dem ursprünglichen Zeitplan des Übernahmeangebots hätte zum bisher geplanten Hauptversammlungstermin am 18. Juni bereits Klarheit über die Annahme des Angebots durch die S Immo‑Aktionäre bestanden. Wegen der Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung durch die S Immo und längerer Prüfung der Angebotsunterlage durch die Übernahmekommission hat sich der Angebotsablauf verschoben.



Die S Immo-Gruppe hält rd 13,38% Immofinanz-Aktien (Rückbeteiligung). Wie in der veröffentlichten Angebotsunterlage erläutert, hat der Angebotsvollzug zur Folge, dass Immofinanz und S Immo eine unternehmensrechtliche Gruppe bilden und somit die Rückbeteiligung – wie eigene Aktien – kein Stimmrecht in der Hauptversammlung hat. Im Hinblick auf diese Folge des Angebotsvollzugs ist geplant, dass die ordentliche Hauptversammlung nach der Entscheidung der S Immo‑Aktionäre über das Angebot sowie der Abwicklung des Angebots stattfindet.



Angebotspreis und Annahmeschwelle

Den Aktionären der S Immo wird ein Preis pro Aktie der S Immo AG von 22,25 Euro geboten. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 40,3% auf den sechsmonatigen VWAP (volumengewichteter durchschnittlicher S Immo-Börsekurs der letzten sechs Monate) von 15,86 Euro vor Veröffentlichung der Angebotsabsicht. Die Prämie auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 13. März 2021, vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht, von 18,04 Euro beträgt 23,3%.



Der Angebotspreis versteht sich cum-dividend. Das bedeutet, dass der Angebotspreis je S Immo-Aktie um den Betrag einer allfälligen, zwischen dieser Bekanntmachung und der Abwicklung eines Angebots erklärten Dividende je S Immo-Aktie reduziert wird, sofern die Abwicklung eines Angebots (Settlement) nach dem relevanten Dividendenstichtag stattfindet.



Das Angebot ist auf den Erwerb sämtlicher ausstehender S Immo-Aktien (ISIN AT0000652250) gerichtet, die nicht von der Bieterin oder von S Immo selbst (eigene Aktien) gehalten werden. Immofinanz hält derzeit rund 26,49%-Anteil am Grundkapital. S Immo hält derzeit rund 2,6 Mio. Stück eigene Aktien (Stand 17.05.2021). Somit umfasst das Angebot den Erwerb von bis zu 51,4 Mio. Stück Aktien, entsprechend rund 69,87% des Grundkapitals der S Immo.



Das freiwillige Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung (§ 25a ÜbG) unterliegt der gesetzlichen Mindestannahmeschwelle von 50% plus 1 Aktie aller S Immo-Aktien, die Gegenstand des Angebots sind. Das Angebot muss daher für mindestens 25.716.294 Stück S Immo-Aktien angenommen werden.