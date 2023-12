Nach der Akquisition von komplementären Einzelhandelsimmobilien in diesem Jahr baut die Immofinanz ihr Retailportfolio in der Tschechischen Republik mit dem Erwerb von zwei weiteren Objekten der CPI Property Group S.A. erneut aus. Damit stärkt das Unternehmen seine Ertragskraft und Position am tschechischen Retail-Markt.

