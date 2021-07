Immofinanz investiert für Stop Shop 35 Mio. in Italien

Die Immofinanz vollzieht für ihre Marke Stop Shop mit dem Kauf des Retail Parks Parco Fiore den Markteintritt in Italien. Verkäufer der vollvermieteten Retailimmobilie ist der Assetmanager Barings, der die Immobilie im European Core Property Fund Italy gehalten hat, der von Kryalos SGR gemanaged wird. Der Verkaufspreis beläuft sich auf 35 Mio. Euro.

