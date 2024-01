Immofinanz integriert PV-Anlagen in virtuelles Kraftwerk

Die Immofinanz integriert Photovoltaikanlagen auf den Dächern von sechs Stop Shop Retail Parks

in ein virtuelles Kraftwerk und macht PV-Überschüsse damit für das Österreich-Portfolio des Unternehmens nutzbar. Die Anlagen erzeugen insgesamt mehr als 1,7 Gigawattstunden grünen Strom pro Jahr.

