Immofinanz verdoppelt Konzernergebnis

Die Immofinanz setzt im 1. Halbjahr 2019 die sehr gute Ergebnisentwicklung des Vorjahres fort: Die Mieterlöse verbesserten sich um 10,8 % (inklusive der Effekte aus der Erstanwendung IFRS 16) auf 131,8 Euro Mio. Bereinigt um die IFRS-16-Effekte beträgt der Zuwachs 4,2 %. Das Ergebnis aus Asset Management stieg um 6,6 % auf 101,0 Mio. Euro, das Ergebnis aus Geschäftstätigkeit um 63,9 % auf 203,4 Mio. Euro, und der nachhaltige FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft (vor Steuern) kletterte um 22,0 % auf 59,0 Mio. Euro. Das Konzernergebnis hat sich mit 185,3 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass in der gestrigen Aufsichtsrat-Sitzung das Vorstandsmandat von CEO Oliver Schumy mit Wirksamkeit ab 1. März 2020 auf Dauer von fünf Jahren, somit bis 28. Februar 2025, verlängert wurde. Schumy ist seit 1. März 2015 Vorstandsmitglied der des Unternehmens und fungiert seit 1. Mai 2015 als Vorstandsvorsitzender.

„Wir schließen mit dem sehr guten Halbjahr an die starke Entwicklung des Vorjahres an. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir unseren Ausblick für den FFO 1 vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 und erwarten nun mehr als 115 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der bereits erhaltenen Dividende der S Immo kommen wir auf rund 128 Millionen Euro FFO 1 vor Steuern“, sagt Schumy. „Nachdem wir unser Portfolio in den zurückliegenden Jahren neu und effizienter aufgestellt haben, ist die Immofinanz nun wieder erfolgreich auf Wachstumskurs. Mit den jüngsten Zukäufen im Büro- und Einzelhandelsbereich steuern wir auf ein Immobilienportfolio von rund fünf Milliarden Euro zu.“



Das Ergebnis aus Asset Management verbessert sich um 6,6 % auf 101,0 Mio. Euro (Q1–2 2018: 94,8 Mio. Euro). Das Ergebnis aus Immobilienverkäufen beträgt 1,7 Mio. Euro (Q1–2 2018: 20,6 Mio. Euro) und das Ergebnis aus Immobilienentwicklung 14,3 Mio. Euro (Q1–2 2018: 24,2 Mio. Euro). Das Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien und Firmenwerten erhöhte sich deutlich auf 104,7 Mio. Euro (Q1–2 2018: 9,3 Mio. Euro). Das ist vor allem eine Folge der positiven Marktentwicklung in Deutschland und Österreich. Folglich liegt das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) mit 203,4 Mio. Euro signifikant über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1-2 2018: 124,1 Mio. Euro).



Im Finanzergebnis profitierte der Konzern von einem erneut gesunkenen Finanzierungsaufwand (Rückgang um 6,4 % auf -31,6 Mio. Euro). Die Ergebnisanteile aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen erhöhten sich zudem auf 43,4 Mio. Euro (Q1–2 2018: 31,3 Mio. Euro). Dabei handelt es sich im Wesentlichen um das anteilige Ergebnis der S Immo-Beteiligung. Insgesamt beträgt das Finanzergebnis -4,6 Mio. Euro (Q1–2 2018: 1,5 Mio. Euro).



Das Konzernergebnis hat sich somit auf 185,3 Mio. Euro mehr als verdoppelt (Q1–2 2018: 86,2 Mio. Euro). Der unverwässerte Gewinn je Aktie beläuft sich auf 1,72 Euro (Q1–2 2018: 0,79 Euro) bzw. der verwässerte Gewinn je Aktie auf 1,53 Euro (Q1–2 2018: 0,73 Euro).



Die Entwicklung der nachhaltigen Funds From Operations (FFO 1) unterstreicht die gestärkte Ertragskraft. Der FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft (vor Steuern) hat sich um 22,0 % auf 59,0 Mio. Euro verbessert (Q1-2 2018: 48,4 Mio. Euro). Beim FFO 1 je Aktie (vor Steuern) zeigt sich ein Anstieg um 25,5 % auf 0,54 Euro (Q1-2 2018: 0,43 Euro). In diesem FFO 1 sind weder Dividende noch wirtschaftlicher Anteil der S Immo inkludiert. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Dividendenzahlungen ergibt sich ein FFO 1 (vor Steuer) von 72,7 Mio. Euro bzw. 0,67 Euro je Aktie.



Vermietungsgrad bei rund 95 Prozent

Das Immobilienportfolio umfasst per 30. Juni 2019 214 Objekte mit einem Buchwert von rund 4,5 Mrd. Euro. Der Großteil davon – rund 90 % oder 4,1 Mrd. Euro – sind Bestandsobjekte. Der Vermietungsgrad beträgt 94,8 % (30. Juni 2018: 94,7 %; 31. Dezember 2018: 95,8 %). Die Bruttorendite liegt stabil bei 6,3 %.



Robuste Bilanzkennzahlen

Die Immofinanz verfügt über eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 47,1 % (31. Dezember 2018: 48,0 %). Die liquiden Mittel belaufen sich auf 560,4 Mio. Euro (31. Dezember 2018: 31,8 Mio. Euro). Der Netto-Loan-to-Value beträgt 38,0 % (31. Dezember 2018: 37,3 %). Die durchschnittlichen Finanzierungskosten sind erneut gesunken und liegen per Ende Juni inklusive Derivate bei 1,99 % p.a. (31. Dezember 2018: 2,14 %). Die Hedging-Quote hat sich seit Jahresbeginn auf 88,5 % erhöht (31. Dezember 2018: 73,8 %).



Der verwässerte EPRA NAV je Aktie hat sich per 30. Juni 2019 auf 29,24 Euro erhöht (31. Dezember 2018: unverwässert 28,80 Euro). Bei der Berechnung des EPRA NAV wurden – im Gegensatz zum 31. Dezember 2018 und zum 31. März 2019 – Verwässerungseffekte berücksichtigt, die aus der Wandlung der Immofinanz-Wandelanleihe 2024 resultieren würden, da die Wandelanleihe per 30. Juni 2019 „im Geld“ war. Die Verwässerung beläuft sich auf 0,70 Euro je Aktie. Der Buchwert je Aktie erhöhte sich um 4,5 % auf 27,48 Euro (31. Dezember 2018: 26,29 Euro).



Ausblick

Der FFO 1 vor Steuern für das laufende Geschäftsjahr 2019 soll bei mehr als 115 Millionen Euro zu liegen kommen (bisherige Guidance: > 100 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der bereits von der S Immo erhaltenen Dividende lautet die Guidance auf rund 128 Mio. Euro vor Steuern. Die geplante Dividendenausschüttung für 2019 beträgt 75 % des FFO 1 vor Steuern (inkl. Dividendenbeitrag der S Immo).