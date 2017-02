Immofinanz: Gerald Grüll leitet Asset Management Retail Europe

Gerald Grüll (46) hat zum Ende letzten Jahres in der Immofinanz die Position des Head of Asset Management Retail Europe übernommen, um die Expansion der Retail Parks Stop Shop sowie der Shopping Center Vivo! weiter voranzutreiben. In dieser Funktion zeichnet er für das europäische Einzelhandelsportfolio des Immobilienunternehmens verantwortlich.

Gerald Grüll blickt auf eine rund 17-jährige Berufserfahrung im Immobiliensektor mit Schwerpunkt Retail im Umfeld internationaler Unternehmen zurück. Er kommt von BEHF Corporate Architects, wo er ein Jahr lang als Head of Operations tätig war. Davor war er fast acht Jahre bei Unibail-Rodamco an Bord, wo er zum Beispiel die grundlegende Neugestaltung, Renovierung und Erweiterung des Donauzent...

[…]