Immofinanz feiert Richtfest am Myhive Twin Tower

Die Umbauarbeiten für den neuen Büro- und Hotel-Tower am Standort Myhive am Wienerberg gehen planmäßig voran: Die Immofinanz feierte am Dienstag gemeinsam mit Vertretern des Bezirks, der Architekten Holzbauer & Partner, des zukünftigen Hotelbetreibers Novum Hospitality und des Generalunternehmers Böhm Stadtbaumeister die Gleichenfeier.

