Immofinanz akquiriert Warsaw Spire Tower

Im Zuge eines Ankaufs der objekthaltenden Gesellschaften erwirbt die Immofinanz das Warschauer Bürohochhaus „Warsaw Spire Tower“ . Der rund 220 Meter hohe Tower weist eine gesamte vermietbare Fläche von rund 71.600 m² auf, wobei rund 65.000 m² auf Büroflächen entfallen und die weiteren Flächen überwiegend auf Einzelhandel. Der vereinbarte Immobilienwert für den Büroturm beläuft sich auf rund 386,0 Mio. Euro. Der auf Basis der Mietvorschreibungen erwartete jährliche Mieterlös beträgt rund 19,6 Mio. Euro. Verkäufer sind die Ghelamco Group, die den Tower im Jahr 2016 fertiggestellt hat, und Madison International Realty, die im vergangenen Jahr 50 % der Anteile des Gebäudes erworben und damit eine der größten Transaktionen der letzten Jahre in Polen abgeschlossen hatte [wir berichteten].

