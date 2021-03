Immofinanz erwirbt Bucharest Financial Plaza fÃ¼r 36 Mio.

Die Immofinanz baut ihr Exposure in Rumänien aus und kauft für 36 Mio. Euro das Bürogebäude „Bucharest Financial Plaza“ in bester Zentrumslage von der Banca Comercială Română (BCR), der größten Finanzgruppe Rumäniens und eine Tochtergesellschaft der österreichischen Erste Group Bank.

Das in 1998 fertiggestellte und zuletzt in 2012 modernisierte Gebäude verfügt über eine Bruttomietfläche von rund 27.700 m² (nach Umbau) und fungierte bis zum Vorjahr als Headquarter der BCR. Diese zog dann in den Büroneubau „Business Garden Bucharest“ des Projektentwicklers Vastint.



„Mit dieser Transaktion setzt die Immofinanz einen wichtigen Schritt zur Stärkung ihres hochwertigen Office-Portfolios und ihrer innovativen Büromarke Myhive in Bukarest. Die rumänische Wirtschaft wird sich nach dem pandemiebedingten Rückgang im Jahr 2020 wieder rasch erholen und wir erwarten in den kommenden Jahren eine positive Entwicklung“, unterstreicht Dietmar Reindl, COO der Immofinanz, die Attraktivität des Marktes. „Im Zuge des geplanten Refurbishments in eine hochwertige, moderne und nachhaltige Büroimmobilie unserer flexiblen Premium-Marke myhive werden wir auch dem öffentlichen Raum mehr Platz und mit einer begrünten Stadtterrasse einen hochattraktiven Anziehungspunkt für die Bewohner Bukarests bieten.“ Mit dem Beginn der Modernisierungsarbeiten soll nach der Planungs- und Genehmigungsphase im zweiten Halbjahr 2022 begonnen werden, die Fertigstellung ist für 2024 geplant.



Mit dem Ankauf des knapp 70 Meter hohen Büroturms erhöhen die Österreicher ihr Exposure in Rumänien. Per 30. September 2020 weist das rumänische Immobilienportfolio einen Buchwert von 757,3 Mio. Euro auf. Das entspricht 15,3% des gesamten Portfolios. Die 13 Bestandsimmobilien haben eine vermietbare Fläche von rund 334.000 m², der Vermietungsgrad beträgt 93,6%. Zu den größten Immobilien zählen die beiden Bukarester Bürogebäude Myhive S Park und Myhive Metroffice sowie die beiden Shopping Center Vivo! Cluj und Vivo! Constanta.