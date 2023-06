Immofinanz erweitert Myhive Wienerberg

Die Immofinanz setzt mit der Vollvermietung ihres größten Bürostandorts am Wienerberg einen weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung des innovativen Myhive Office-Konzepts. Darüber hinaus steht mit Myhive Urban Garden bereits die nächste Ausbaustufe unmittelbar vor der Fertigstellung.

„Nachhaltige, kommunikative und technisch top-ausgerüstete Arbeitsumgebungen definieren den neuen Bürostandard. Unternehmen passen ihre Strategien an diese neuen Anforderungen an und wählen unsere Office-Lösungen gezielt aus. Die Vollvermietung unseres größten Standortes zeigt uns, dass wir mit unseren innovativen myhive-Angeboten die Bedürfnisse unserer Mieter und deren Mitarbeiter optimal erfüllen. Die nächste Ausbaustufe steht daher bereits kurz vor der Fertigstellung: Mit unserem neuen myhive Urban Garden werden wir ab September 2023 auch neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit setzen“, so Katrin Goegele-Celeda, Immofinanz Country Managerin Austria & Adriatic.



Mit myhive Urban Garden am Wienerberg erweitert die Immofinanz ihre Office-Marke und bietet höchste Nachhaltigkeitsstandards in allen Bereichen. Auch für diesen Standort konnten bereits Vorvermietungen erzielt werden und ein Drittel der insgesamt 15.200 m² vermietbaren Büroflächen sind bereits vergeben.



Myhive Urban Garden wird nach Fertigstellung zum exklusiven Kreis von Bürogebäuden in Österreich zählen, die im Rahmen der BREEAM-Zertifizierung das Prädikat „outstanding“ erhalten werden. Auch wird die neue Office Oase am Wienerberg EU-Taxonomie-konform sein.