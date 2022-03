Immofinanz: CPIPG fordert Einberufung einer HV

Die Immofinanz hat gestern ein Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit der Tagesordnung zu Wahlen in den Aufsichtsrat erhalten. CPIPG hält gemäß Einberufungsverlangen (direkt und indirekt) eine Beteiligung von rd 54,86% an Immofinanz und schlägt (über die Tochtergesellschaft WXZ1 a.s.) der Hauptversammlung zwei neue Mitglieder zur Wahl vor.

.

Im Hinblick auf die von CPIPG erlangte Mehrheitsbeteiligung haben die Aufsichtsratsmitglieder Bettina Breiteneder, Sven Bienert, Michael Mendel und Dorothée Deuring erklärt, ihre Mandate als Mitglieder des Aufsichtsrats der zur Verfügung zu stellen und mit Ablauf der außerordentlichen Hauptversammlung ihre Funktionen niederzulegen.



Bei Wahl der von CPIPG vorgeschlagenen Kandidaten würde sich der Aufsichtsrat der Immofinanz künftig aus den folgenden vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern (Kapitalvertretern) zusammensetzen: Martin Němeček, Miroslava Greštiaková sowie den bestehenden Mitgliedern Gayatri Narayan und Stefan Gütter.



Martin Němeček (46) ist CEO und Managing Director der CPI Property Group, eines führenden Eigentümers ertragsbringender Immobilien in der Tschechischen Republik, Berlin und der CEE-Region. Als Immobilienexperte verfügt er über mehr als 20 Jahre Erfahrung sowohl in juristischen als auch in leitenden Funktionen. Er ist verantwortlich für die Unternehmensstrategie und verwaltet u.a. die Auslandsexpansion der Gruppe, einschließlich der Übernahme mehrerer börsennotierter Unternehmen. Im Laufe seiner Karriere hat er Akquisitionen im Gesamtwert von mehr als 15 Mrd. Euro abgeschlossen.



Miroslava Greštiaková (41) ist Head of Group Compliance bei der in der Schweiz ansässigen Unilabs Group Services, einem der größten Diagnostikanbieter in Europa. Sie verfügt über eine umfangreiche und langjährige Erfahrung in führenden Positionen in den Bereichen Legal, Compliance und Datenschutz. Vor ihrem Wechsel zu Unilabs fungierte die studierte Juristin, die vier Sprachen spricht, u.a. mehrere Jahre als Partnerin bei der Anwaltskanzlei Deloitte Legal in Bratislava.