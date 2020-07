Immofinanz beschafft sich über Aktienplatzierung und Wandelanleihe Kapital

Die Immofinanz hat den Abschluss der gestern angekündigten Kapitalmaßnahme gemeldet. Durch die Aktienplatzierung sowie die Emission einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe wurde ein Bruttoemissionserlös von 356 Mio. Euro erzielt. Das Kapital soll zur Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten, zur Nutzung potenzieller Wachstumschancen und zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden.

.

Dazu wurden 15.418.824 Stück Aktien, entsprechend rund 13,76 Prozent des derzeitigen Grundkapitals, im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts bei institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der Aktienplatzierung beträgt rund 236 Mio. Euro. Der Bezugspreis (Veräußerungspreis) pro Aktie beträgt 15,31 Euro.



„Die Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahrs 2019 dividendenberechtigt und werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch voraussichtlich am oder um den 13.07.2020 geliefert. Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden am oder um den 13.07.2020 unter der bestehenden ISIN AT0000A21KS2 zum Handel an der Wiener Börse und nachfolgend an der Börse in Warschau zugelassen werden”, kündigt Immofinanz an.



Darüberhinaus wurde gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.05.2018, eine nachrangige Pflichtwandelanleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren angeboten. Die Pflichtwandelanleihe wird eine Stückelung von EUR 100.000 aufweisen und wird zum Nennwert ausgegeben und mit einem Kupon zwischen 4,00 % und 5,00 % verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Pflichtwandelanleihe wird bei Endfälligkeit verpflichtend in neue oder bestehende Stammaktien des Unternehmens gewandelt, sofern sie nicht bereits zuvor auf Wunsch der Anleihegläubiger oder der Gesellschaft oder bei Eintritt bestimmter besonderer Ereignisse gemäß den Bedingungen der Pflichtwandelanleihe gewandelt wird. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Prämie von 12 % über dem erzielten Ausgabebetrag (Veräußerungspreis) der Aktien im Rahmen der gleichzeitigen Aktienplatzierung festgesetzt.