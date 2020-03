Carpinus beteiligt sich zu rd. 10,71 % an der Immofinanz

Die Carpinus Holding GmbH hat insgesamt 12.000.000 Stück Aktien der Immofinanz AG, entsprechend einer Beteiligung von rd. 10,71 %, erworben. Mittelbare Gesellschafter der Gesellschaft sind Peter Korbacka und RPR Privatstiftung (Ronny Pecik).

Die IFF Beteiligungs GmbH (100 % Tochtergesellschaft der Fries Familien Privatstiftung) hat bekannt gegeben, dass 6.097.680 Stück Aktien der Immofinaz AG, entsprechend einer Beteiligung von rd 5,44 %, veräußert wurden. Rudolf Fries hat die Veräußerung von 254.500 Stück Aktien gemeldet. In den Directors‘ Dealings-Meldungen ist der Verkaufspreis jeweils mit 29,50 Euro pro Aktie angeführt.



Zu den Verkäufern der restlichen von Carpinus Holding GmbH als Erwerb gemeldeten Aktien, sind keine Meldungen an Immofinanz AG erfolgt. Die Abwicklung (Übertragung) der Aktien soll laut den Beteiligungsmeldungen der Käufer am heutigen 02.03.2020 erfolgen.