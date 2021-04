Immofinanz verkauft in Warschau für 72,5 Mio. Euro

Das Unternehmen veräußert vier Bürogebäude in der polnischen Hauptstadt mit einer Gesamtfläche von rund 45.300 m² an die ungarische Indotek Group. Die Transaktion geht mit der Strategie einher, sich zukünftig auf das Bürokonzept Myhive zu konzentrieren, für das 2019 schon 386 Mio. Euro in den Warsaw Spire Tower investiert wurden [wir berichteten].

.

„Nach dem Erwerb unserer Myhive-Landmark Warsaw Spire [wir berichteten] ist damit die Fokussierung unseres Büro-Bestandsportfolios in Warschau auf unsere innovative Büromarke Myhive weit fortgeschritten. Das Signing mit der Indotek Group erfolgte bereits vor Ausbruch der Covid-19 Pandemie und wir freuen uns, den Verkauf nun erfolgreich finalisiert zu haben, sagt Dietmar Reindl, COO der Immofinanz.



Das Closing der Transaktion fand am vergangenen Donnerstag statt. Die verkauften Büroimmobilien befinden sich in den Warschauer Bezirken Mokotow, Ochota sowie Wlochy und weisen per Ende Dezember 2020 einen Vermietungsgrad von durchschnittlich 80% auf.



Folgende Immobilien wurden verkauft:

• Brama Zachodnia (24,000 m²) , Aleje Jerozolimskie 92,

• Taifun (7,000 m²), Jutrzenki 183,

• Cybernetyki Office Center (7,400 m²), Cybernetyki 21 und

• Bokserska Office Center (6,500 m²), Bokserska 66.



Die Immofinanz wurde während des Prozesses von der Rechtsanwaltskanzlei Penteris in Warschau vertreten, der Käufer von Greenberg Traurig.