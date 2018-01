Immobilienwirtschaft im Gleichschritt mit der Realwirtschaft

Nicht ganz hat es auf dem gewerblichen Investmentmarkt der hessischen Immobilienmetropole zu einem neuen Rekordergebnis gereicht. Mit knapp 7,1 Mrd. Euro wurde aber zum zweiten Mal in der Geschichte der Statistik für Immobilieninvestments die „7" getoppt (2016: 7,25 Mrd. Euro), der 5- und 10-Jahresschnitt wurde 2017 um 35 % bzw. 80 % abgehängt.

.

„Das ist nahezu eine Punktlandung. Bereits Anfang letzten Jahres hatten wir die Sieben vor dem Komma für möglich gehalten, obwohl der Start wie meist in der Mainmetropole nicht ganz so rasant war“, so Christian Lanfer, Team Leader Office Investment Frankfurt. Auf nicht einmal eine Milliarde Euro summierte sich in den ersten drei Monaten das Transaktionsvolumen, deutlich weniger als in den beiden Jahren zuvor. „Gut Ding will eben Weile haben“, so Lanfer. „Und gut Ding gab's dann im letzten Quartal mit einem Transaktionsvolumen von knapp 3,73 Mrd. Euro. Das sucht nicht nur 2017 bundesweit seinesgleichen. Es wurde überhaupt nur ein einziges Mal marginal übertroffen: vor über zehn Jahren, auch auf Frankfurts Investmentmarkt mit 3,75 Mrd. Euro im zweiten Quartal 2007.“



In das Dreimonatsvolumen des letzten Quartals 2017 floss so viel Kapital, wie im ganzen Jahr nach Stuttgart und Köln zusammen. Auch in Mainhattan waren das in der Vergangenheit Jahresvolumina, nämlich zwischen 2008 und 2012. Aber nicht aus einem Feuerwerk an Abschlüssen resultierte das herausragende Quartalsergebnis zwischen Oktober und Dezember, sondern die schiere Größe der Transaktionen sorgte dafür. Neun Transaktionen waren in diesem Zeitraum nämlich dreistellig, Alleinstellungsmerkmal bundesweit.





Großvolumige Transaktionen in den letzten Monaten Objekt Asset Volumen (Mio. Euro) Käufer Verkäufer Tower 185 Büro 775 Deka Immobilien Ca Immo Upper Zeil/Zeilgalerie Retail nicht bekannt Signa Gruppe RFR Holding T8 Büro ca. 300 Mirae Asset Global Investments Credit Suisse Japan Center Büro 280 GEG German Estate Group Commerz Real Grand Central Büro nicht bekannt Amundi Groß & Partner, Phoenix Development MAC Büro 245 CapitaLand Och-Ziff-Capital/Finch Properties Eschborn Plaza Büro ca. 236 Aurec Capital, Versicherung/ Pensionsfonds (Mittl. Osten) Commerz Real Westend Carree Büro > 125 InfraRed Capital Partner Triuva T11 Büro 125 AEW Triuva FAC I Büro nicht bekannt Madison und Peakside UBS

„Der Investmentmarkt in Frankfurt kennt seit 2008 nur eine Richtung mit kontinuierlich steigenden Transaktionsvolumina bis einschließlich 2016 - und auf sehr hohen Niveau im letzten Jahr mit einer Seitwärtsbewegung“, sagt Lanfer. Ein Großteil der Transaktionen bewegte sich im zweistelligen Bereich bis 50 Mio. Euro: 120 Abschlüsse summierten sich auf knapp 2,3 Mrd. Euro.Ein dann doch eher zu vernachlässigender sportlicher Wermutstropfen im Wettbewerb um die beste Platzierung in der Vergleichsstatistik der deutschen Immobilienhochburgen: den Spitzenplatz für das Jahr 2017 unter den Big 7 musste Frankfurt wieder an Berlin abtreten. Die deutsche Hauptstadt kam auf rund 7,7 Mrd. Euro, dank ihrer Konstanz über alle vier Quartale hinweg. Beide Städte warten aber mit der gleichen Anzahl an Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich (15) auf, mehr gab es in 2017 in dieser Größenordnung in keiner anderen Stadt. Und in Frankfurt auch vorher noch nie. Frankfurts Transaktionen jenseits der 100 Millionen Euro kamen dabei auf ein Volumen von 3,41 Mrd. Euro, 83 % entfielen dabei auf Büroimmobilien.„Investiv korreliert auch der Frankfurter Immobilienmarkt mit der Entwicklung der Realwirtschaft. Ein beruhigender Gleichschritt, basierend auch im Einklang mit den regelmäßigen Konjunkturerhebungen einschlägiger Institute„, kommentiert Christian Lanfer. Auffallend sei auch, dass sich die Banken immer noch in Vorsicht üben. Es sei alles grundsolide und sicher. „Allerdings wird wieder Leerstand bei Investments akzeptiert und auch verhältnismäßig hoch eingepreist. Mehr noch: Bei den großvolumigen Produkten, den Hochhäusern Mainhattans also, kann fast schon wieder von einer Art Ausverkauf die Rede sein, da viele Eigentümer die gute Marktlage nutzen und ihre Immobilien zu Spitzenpreisen veräußern wollen“, so der Investmentexperte weiter. „Oft überwiegt allerdings die Absicht. Einige Verkaufsprozesse kommen eben erst in Gang oder laufen noch. Und das verspricht für 2018 ein weiteres gutes Jahr.“Der Verkauf des Tower 185 war DIE Transaktion am Frankfurter Investmentmarkt: nicht nur 2017 die größte, sondern auch in seiner langjährigen Statistik [Deka legt 775 Mio. Euro für den Tower 185 auf den Tisch] . Trotzdem machten die Top 5 2017 „nur“ 28 % vom Gesamtvolumen aus, entsprechend knapp 2 Mrd. Euro, darunter das Geschäftshaus Upper Zeil oder das Japan Center [Frankfurt: Japan Center wechselt für 280 Mio. Euro den Besitzer] . 2016 waren es 41 % mit 2,95 Mrd. Euro. Allerdings: immerhin viermal sind Frankfurter Immobilien unter den 10 größten Einzeltransaktionen in Deutschland vertreten.Ausländischen Investoren bleiben auch in Frankfurt eine Bank, so zum Beispiel beim Kauf des Geschäftshauses Upper Zeil [Signa kauft Top-Immobilien für 1,5 Mrd. Euro von RFR] durch die österreichische Signa Prime Selection AG oder beim Erwerb des Büroobjekts Grand Central durch den französischen Asset/FondsManager Amundi [Größte Transaktion in Frankfurt - Amundi kauft Grand Central] sowie beim Kauf von T8 (Taunusanlage 8) durch einen südkoreanischen Investor [Südkoreaner kaufen Frankfurter Bürohochhaus T8] . Insgesamt haben ausländische Investoren Kapital in einer Größenordnung von nicht ganz 4 Mrd. Euro in gewerbliche Immobilien angelegt und damit mehr als deutsche Investoren, die auf einen Anteil von 44 % kamen. Da für ausländische Player 2017 auf Verkäuferseite weniger zu Buche schlug, haben sie per Saldo 830 Mio. Euro netto investiert. Das ist so viel wie in keiner anderen Stadt. Zu den stärksten Käufern gehörten Investoren aus Großbritannien und Israel (mit jeweils ca. 600 Mio. Euro und damit immerhin über 8 % des gesamten Transaktionsvolumens), gefolgt von Investoren aus Frankreich (ca. 550 Mio. Euro) und Singapur (ca. 400 Mio. Euro).In der deutschen Finanzmetropole dominieren traditionell die Transaktionen von Büroimmobilien. Mit einem Anteil von 74% liegen sie auf dem Niveau des 5-Jahresschnitts, damit unter den siebendeutschen Immobilienhochburgen überdurchschnittlich hoch (Big 7: 63 %). Ein Novum: so hoch wie in keinem anderen Markt lag das Transaktionsvolumen von Logistik- und Industrieimmobilien im Raum Frankfurt. 790 Mio. Euro entsprechen einem Anteil von 11 %, damit wurde der 5-Jahresschnitt verdoppelt.Das bei weitem meiste Kapital haben Asset/Fonds Manager investiert: Ihre 3,4 Mrd. Euro machen 48% vom Frankfurter Transaktionsvolumen aus, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Das ist auch nicht überraschend, als sie bei vier der Top 5 Transaktionen als Käufer auftraten. Demgegenüber nehmen sich die Aktivitäten der übrigen Player eher bescheiden aus. Bis auf die zweitplatzierten Offenen Publikumsfonds, die aufgrund des Deka Big shots auf 12 % kamen, lagen Immobilien AGs/REITs, Entwickler, Immobilienunternehmen und Spezialfonds im einstelligen Bereich.Core Investments sind nach wie vor Trumpf (54%). Die Erwartungshaltung der Verkäufer an zu erzielende Preise ist exorbitant hoch, dennoch wird der Markt wohl halten, was sich die Verkäufer davon versprechen. Denn die Käufer akzeptieren durchaus hohe Preise und niedrige Renditen„, so der Investmentexperte. Die Spitzenrenditen bei Büroimmobilien liegen bei mittlerweile 3,25 %, vor zwei Jahren waren es 4,35 %, Ende 2016 3,8 %. Immer häufiger prüfen Investoren der hohen Preise in den besten Lagen wegen aber auch B-Standorte – selbst in Lagen, die früher jenseits ihrer Wahrnehmung lagen“, so Lanfer. So wurden etwa im Mertonviertel das Merton´s Mitte von der UBS an Conren Land verkauft, in Eschborn gingen das Eschborn Plaza von CommerzReal an Aurec [Commerz Real verkauft Eschborn Plaza für 236 Mio. an Aurec] und das Vodafone Hochhaus von Publity an J.P. Morgan [Publity verkauft in Eschborn] „Wir sehen eine Nachfrage nach Immobilien in allen Qualitätskategorien, getrieben von der Erwartung, dass die hohe Nachfrage auf dem Frankfurter Markt perspektivisch auch auf die peripheren Lagen überschwappen wird und opportunistische und Value-Add-Produkte sich Richtung Core entwickeln lassen.“ Derzeit bewegt sich der Abstand der Spitzenrendite zu Objekten in B-Lagen bei 40 Basispunkten, für Objekte in Spitzenlage, aber B-Qualität bei 215 Basispunkten.Ein anderer Trend aufgrund des Mangels an Bestandsobjekten in zentralen Lagen ist das Ausweichen auf Forward-Transaktionen. Solche Engagements werden in 2018 signifikant zunehmen. In 2017 fallen etwa das Grand Central im Bahnhofsviertel oder das Sono West im Frankfurter Westend unter diese Kategorie. Projektentwickler versuchen verstärkt, ihre Projekte direkt nach Abschluss eines Mietvertrags trotz noch anstehender Bauphase zu verkaufen, um vom boomenden Vermietungs- und Investmentmarkt gleichzeitig zu profitieren.„Auch 2018 stimmen die Rahmenbedingungen. Die Wirtschaft boomt mit so vielen Menschen wie noch nie in Arbeit. An der Zinsschraube wird noch nicht gedreht und so lange sich hier nichts Bemerkenswertes tut, landen die meisten Investoren bei ihrer Suche nach Anlageralternativen bei der Immobilie. Nur in ganz begrenzten Ausnahmefällen werden wir in Frankfurt wirkliche Rekordpreise sehen. Transaktionen im Überflug, bei denen die technische und die rechtliche Due Diligence vernachlässigt werden, sind unwahrscheinlich. Alles in allem: der Investmentmarkt in Frankfurt gewinnt aufgrund der starken Nachfrage nach Bürofläche weiter an Stabilität und wird somit noch attraktiver für nationale und internationale Investoren. Wir erwarten eine ähnliche Transaktionsaktivität wie im vergangenen Jahr, allerdings mit keinem langsamen Anlauf wie im ersten Quartal 2017, sondern mit einem Schnellstart: viele Produkte sind bereits in Exklusivität und werden zeitnah beurkundet. Kurz: die 7 Milliarden Euro sind 2018 durchaus wieder erreichbar," so Lanfer abschließend.