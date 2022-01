Ein deutschlandweit agierender Immobiliendienstleister mietet ca. 187 m² Bürofläche im Erdgeschoss am Leonardo-da-Vinci-Platz 3 in Böblingen an. Immoraum Real Estate Advisors war exklusiv für den aktuellen Mieter mit der Untervermietung der Fläche beauftragt. Der Eigentümer der Immobilie ist ein Wohnungsbestandshalter.

