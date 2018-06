Immobilienunternehmen kauft Wohn- und Geschäftshaus in Hamburg-Hamm

Wohn- und Geschäftshaus in Hamm

©

Ein privater Eigentümer hat ein Wohn- und Geschäftshaus im Rahmen eines Gemeinschaftsgeschäftes mit der Firma Aegerter Immobilien an ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein verkauft. Das moderne Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gesamtfläche von rund 3.000 m² wurde 1992 erbaut und befindet sich in zentraler Lage im aufstrebenden Stadtteil Hamburg-Hamm. Zinshausteam & Kenbo vermittelte das Objekt.

.

Die Gewerbeflächen im Erdgeschoss sind an einen Penny-Discounter und eine Filiale der Hamburger Sparkasse vermietet. In den Obergeschossen befinden sich 27 Wohnungen. Das Dachgeschoss ist noch nicht ausgebaut, eine Aufstockung des vorderen Gebäudes ist möglich.