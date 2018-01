Immobilienpreise steigen in großen Schritten um 5,7 %

Die Wachstumsphase auf dem deutschen Immobilienmarkt hält seit mittlerweile 13 Jahren an: In 2017 stiegen die Immobilienpreise um 5,7 %. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Immobilienindex von Bulwiengesa. „Damit weist der bulwiengesa-Immobilienindex nun seit 13 Jahren in Folge ein positives Vorzeichen auf, in den letzten fünf Jahren mit einer jährlichen Veränderungsrate von knapp über 4,5 Prozent.“ Die Schere zwischen Immobilienpreiszuwachs und Inflationsrate (Inflationsrate 2017: +1,8 Prozent) bleibt weit geöffnet", so Projektleiter Jan Finke.

Wohnen

Vereinzelten Skeptikern zum Trotz sind die Preise im Wohnungsmarkt kräftig weitergestiegen: Der Teilindex Wohnen übertrifft mit +7,6 Prozent (Vorjahr: +6,3 Prozent) das Vorjahresergebnis deutlich. Seit 1990 wurde, abgesehen vom Wiedervereinigungszeitraum, der stärkste Anstieg notiert. Das 5-Jahresmittel legt auf +5,8 Prozent zu.



Ein derartiger Indexanstieg ist nur möglich, wenn in allen Stadttypen äußerst positive Preisentwicklungen erfolgen. Im Einzelnen steigen die Wohnimmobilienpreise in den B-, C- und DStädten um +6,2 bis +6,5 Prozent. Am kräftigsten ist der Anstieg in den A-Städten mit ca. +9,0 Prozent. Dieses erklärt auch das hohe Gesamtwachstum, da den A-Städten über die einwohnergewichtete Berechnung der Indexwerte eine hohe Bedeutung zukommt.



So weisen die A-Städte in vier von fünf ausgewerteten Wohnungsmarktvariablen (NeubauEigentumswohnung, Bestandsmiete, Neubau-Reihenhaus, Einfamilienhausgrundstück) den stärksten Anstieg auf. Lediglich die Neubaumieten steigen nicht in den A-Städten, sondern seit drei Jahren in Folge in den D-Städten am stärksten – im letzten Jahr um +7,5 Prozent.



„Der aktuelle Immobilienindex für Wohnimmobilien verdeutlicht: Die Zuwächse bei den Kaufpreisen von Eigentumswohnungen, Reihenhäusern und Grundstücken übertreffen das Wachstum der Mietentwicklung. Dies gilt nicht pauschal für jede Variable und jeden Städtetyp, kennzeichnet aber die allgemeine Lage in der Analyse des Wohnimmobilienindex. Auch wenn wir einzelne Preisüberhitzungen sehen, kann von einer Immobilienblase nicht die Rede sein. Nach wie vor stützen auch die wirtschaftlichen Fundamentaldaten die aktuelle Entwicklung“, erläutert Andreas Schulten, Vorstand bei Bulwiengesa.



Gewerbe

Der Gewerbeindex bestätigt im deutschlandweiten Durchschnitt genau das Vorjahresergebnis (+2,1 Prozent). Die Analyse der Parameter im Gewerbeimmobilienindex zeigt eine schwächelnde Einzelhandelsmiete in 1a-Lagen (+0,5 Prozent), dynamische Einzelhandelsnebenlagen (+1,8 Prozent) und einen Büromarkt, der mit +2,1 Prozent leicht hinter den Steigerungen des Vorjahres zurückbleibt. Die Grundstücksmärkte bleiben bei +3,8 Prozent im deutlichen Plus und wie im Vorjahr die stärkste Einzelvariable im Gewerbeimmobilienindex.



„Bei Wirtschaftsimmobilien entwickeln sich die Preise über alle Stadttypen hinweg relativ ausgeglichen. Dennoch gibt es gerade um die Toplagen in den Zentren der Republik einen Hype. Zentraler Punkt bleibt die starke Nachfrage nach Büros in A-Städten mit aktuellen Grundrissen und Ausstattungen – das bieten in erster Linie Neubauten“, so Andreas Schulten. Wachsende Bürobeschäftigtenzahlen und Marktbereinigungen durch Umnutzungen lassen die Leerstände sinken, folglich steigen die Mieten in der Spitze (Neubauten/City-Lagen) mit +4,9 Prozent in den A-Städten deutlich. Durch das geringe Neubauvolumen in allen Stadttypen schlagen diese Preisentwicklungen jedoch nicht in gleicher Höhe auf die hier betrachteten Durchschnittsmieten durch.



Ausblick

Die Ausgangssituation auf dem Immobilienmarkt bleibt unverändert zum Vorjahr. Die positive Wirtschaftsentwicklung und die Nachfrage nach Objekten als Handels-, Arbeits-, Urlaubs- oder Wohnstätten halten an; auch der Konsum wächst stetig. Unklarheiten bestehen bezüglich Zeitpunkt und Höhe zukünftiger Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank. Außerdem ist noch offen, welchen Einfluss die Koalitionsverhandlungen auf immobilienrelevante Themen wie Mietpreisbremse, sozialer Wohnungsbau oder Förderung von Eigentumsbildung haben.



Unstrittig ist derzeit, dass die Nettoanfangsrenditen nur noch wenig Reduktionspotenzial aufweisen und die Erschwinglichkeit von Wohnraum trotz steigender Löhne unter Druck steht. Während es sich also partiell durchaus über spekulative Übertreibungen im Markt philosophieren lässt, bleibt der Branche für 2018 vor allem ein harter Wettbewerb um Preise, Ressourcen und Margen erhalten.