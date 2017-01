Immobilienpreise in Hessen steigen weiter

Bei rückläufigem Verkaufsvolumen ziehen die Immobilienpreise in Hessen weiter an – dies ergab eine am Freitag vorgelegte Trendmeldung der Zentralen Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für Immobilienwerte des Landes Hessen (ZGGH). Nach Auswertung von etwa 85 Prozent der im Jahr 2016 eingegangenen Kaufverträge und den daraus resultierenden ersten Hochrechnungen haben im gerade abgelaufenen Jahr landesweit rund 60.000 bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen ihre Eigentümer gewechselt (2015: 67.901 Kaufverträge). Die aktualisierten Daten für Wohnimmobilien sind auch bei der Fortschreibung des Immobilien-Preis-Kalkulators (IPK Hessen) berücksichtigt worden.

.

Entgegen den Vorjahren, in denen der Fokus der Marktteilnehmer weitgehend auf den Ballungszentren lag, zeichnet sich nun eine landesweite Nachfrage nach Immobilien und Preissteigerungen in allen Regionen ab. Im Hinblick auf die absoluten Kaufpreise ist das Nord-Süd-Gefälle auf dem hessischen Immobilienmarkt weiter zu beachten.



Die meisten Transaktionen sowie die höchsten Grundstücks- und Immobilienpreise haben die Gutachterausschüsse im Süden des Landes registriert. Wohnbaugrundstücke haben sich dort seit 2011 von 280 Euro/m² auf 310 Euro/m² verteuert, freistehende Einfamilienhäuser von 276.000 Euro auf 325.000 Euro, Erstverkäufe von Eigentumswohnungen von 3.000 Euro/m² auf 3.950 Euro/m². Damit haben die jährlichen Preissteigerungen in den letzten fünf Jahren durchschnittlich bei circa zwei Prozent für Bauplätze, bei circa vier Prozent für Einfamilienhäuser sowie bei etwa sechs Prozent für Eigentumswohnungen (Neubau) gelegen.



In der nördlichen Landeshälfte stagnierten die Durchschnittspreise für Wohnbaugrundstücke im Fünfjahresvergleich bei ungefähr 80 Euro/m². Die Preise für freistehende Einfamilienhäuser haben sich dort seit 2011 im Schnitt von 142.000 Euro auf 170.000 Euro erhöht, neugebaute Eigentumswohnungen haben sich von 2.200 Euro/m² auf 2.800 Euro /m² verteuert. Damit sind die jährlichen Preissteigerungen der Immobilien mit circa vier Prozent (Einfamilienhäuser) beziehungsweise etwa sechs Prozent (Eigentumswohnungen-Neubau) entsprechend dem Süden in gleicher Höhe ausgefallen.