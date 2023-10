Immobilienpreise im Norden und Osten steigen leicht

Die ersten Anzeichen eines leichten preislichen Aufschwungs sind am Immobilienmarkt Nord-Ost angekommen. Während sich die Preise für Wohneigentum in Hannover und Berlin zwar noch vorsichtig nach unten bewegen, sind in Hamburg und Dresden Preissteigerungen sichtbar. Dennoch lassen sich die Käufer in der sächsischen Landeshauptstadt von dem aktuellen Preisniveau nicht beirren.

.

Ein erstes Plus ist wieder sichtbar. Im Vergleich zum Vorquartal steigen die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser im 3. Quartal dieses Jahres in Dresden um 1,44 Prozent. Wenngleich ein Blick auf den Vorjahreszeitraum verdeutlicht, dass sich das Preisniveau innerhalb eines Jahres leicht vergünstigt hat, nehmen Käufer für ihr Wohneigentum im Elbflorenz immer noch viel Geld in die Hand. So liegt der Medianpreis für Häuser in Dresden im 3. Quartal bei 3.100 Euro/m². Er ist damit 23 Euro/m² höher als noch im Vorquartal. Kaufwillige halten die leicht gestiegenen Immobilienpreise allerdings nicht vom Erwerb des Eigenheims ab. „In Dresden und Umgebung finanziere ich immer noch die komplette Bandbreite an Immobilien: vom jahrhundertealten Bauernhof über denkmalgeschützte Fachwerkhäuser bis hin zum sanierungsbedürftigen Reihenhaus. Selbst die Nachfrage nach einem Neubau ist in unserer Region, entgegen der Erfahrungen in den meisten anderen Gegenden der Republik, nicht eingeschlafen. Auffällig ist allerdings, dass viele meiner Kunden in Sachen Neubau dazu tendieren, ihr Eigenheim vom Bauträger zu kaufen“, erläutert Ines Schmidt, Spezialistin für Baufinanzierung bei Dr. Klein, die aktuelle Interessenlage bei Immobilien in und um Dresden. „Ein Bauträger mit einem Baugebiet im Dresdner Umland, in Wilschdorf, hat seine schlüsselfertigen Immobilien bereits auf 120 m² verkleinert, damit auch der Neubau für den Verbraucher leistbar bleibt.“ Der private Neubau sei hingegen etwas zurückgegangen, führt die Spezialistin für Baufinanzierung weiter aus. Einen Hauptgrund sieht sie darin, dass das Risko – beispielsweise mit Blick auf schwer kalkulierbare Materialkosten – bei einem eigenen Bauvorhaben deutlich höher sei.



In Sachen Finanzierung rät Ines Schmidt ihren Kunden zum Blick über den Tellerrand. „Mit der Sächsischen Aufbaubank sind wir in unserer Region sehr gut aufgestellt. Ihr Programm „Familienwohnen“ unterstützt insbesondere Menschen mit Kindern, die ein Eigenheim bauen oder kaufen wollen. Unter dem Stichwort ‚Jung kauft Alt‘ werden zusätzlich der Erwerb und die Modernisierung von Wohnraum gefördert, der vor 1990 erbaut wurde“, erklärt die Spezialistin von Dr. Klein. Zwar seien die Kriterien für den Erhalt einer solchen Förderung recht streng, aber eine sehr gute Option in Form eines Nachrangdarlehens, um so die bestmöglichen Konditionen für die restlichen Kreditmittel zu erlangen.



Ähnlich wie in der sächsischen Landeshauptstadt ist auch in Hamburg das erste kleine Plus bei den Preisen für Wohneigentum festzustellen - allerdings auf Seiten der Eigentumswohnungen. So verteuern sich Appartements im 3. Quartal 2023 um 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Der Häusermarkt verzeichnet hingegen ein Minus von 2,4 Prozent. Dass die tatsächlich gezahlten Immobilienpreise in der Hansestadt an der Elbe innerhalb eines Jahres prozentual allerdings deutlich zurückgegangen sind, offenbart ein Blick auf das Vorjahr: Verglichen mit dem 3. Quartal 2022 sind Eigentumswohnungen in Hamburg um 12,79 Prozent günstiger geworden, bei den Häusern ist der Preiseinbruch mit 9,77 Prozent weniger hoch.



In Hannover hält sich im 3. Quartal sowohl bei Wohnungen als auch bei Häusern der Abwärtstrend. Mit -2,68 Prozent bei Appartements und -0,73 Prozent bei Ein- und Zweifamilienhäusern fällt der Rückwärtsgang bei den Immobilienpreisen in der niedersächsischen Landeshauptstadt allerdings deutlich verhaltener aus als noch im Quartal zuvor. Für die eigene Wohnung zahlen Hannoveraner im Mittel 2.822 Euro/m², für das eigene Haus 2.601 Euro/m². Das sind jeweils 656 Euro/m² weniger für eine Eigentumswohnung und 311 Euro/m² weniger für ein Ein- oder Zweifamilienhaus als noch vor einem Jahr.



Ebenso wie in Hannover halten sich die Minuszeichen bei den Immobilienpreisen in der Bundeshauptstadt. Mit -1,44 Prozent bei Wohnungen und -0,99 Prozent bei Häusern bewegt sich das Preisniveau im Quartalsvergleich nicht mehr so stark wie noch zu Anfang des Jahres. Dass sich die tatsächlich gezahlten Immobilienpreise innerhalb der ersten drei Quartale 2023 allerdings nach unten bewegt haben, verdeutlicht der Medianpreis. Für die eigene Wohnung zahlen Käufer im 3. Quartal 5.154 Euro/m², für ein Haus liegt der Quadratmeterpreis im Mittel bei 3.900 Euro. Noch vor einem Jahr nahmen Berliner Käufer für ihre eigene Wohnung 5.751 Euro/m² in die Hand. Die Kaufwilligen, die sich für ein Haus entschieden, zahlten im Mittel 4.234 Euro/m².