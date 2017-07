Immobilienmarktbericht: Für weniger musste mehr bezahlt werden

Im aktuell vorgelegten „Immobilienmarktbericht Hamburg 2017“ können Makler und Kapitalanleger nun schwarz auf weiß nachlesen, was in den letzten zwölf Monaten gefühlte Realität war: Es wurde (mangels Masse) weniger verkauft, aber das Wenige musste teurer bezahlt werden. Rund 700 Grundstücke, Wohnungen und Häuser weniger als 2015 wechselten im vergangenen Jahr den Besitzer, unter dem Strich waren es 12.800. Gleichzeitig kletterte das dafür benötigte finanzielle Budget um rund fünf Prozent auf 10,2 Milliarden Euro.

.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte konstatiert allerdings gleichzeitig, dass die steigende Preiskurve in toto von Wohnimmobilien verursacht wurde. Im Detail: Für freistehende Einfamilienhäuser waren acht Prozent mehr zu bezahlen, für Reihenhäuser zwölf und Eigentumswohnungen schlugen mit einem Plus von ebenfalls zehn Prozent zu Buche. Obwohl rund drei Prozent weniger Mehrfamilienhäuser verkauft wurden, mussten für die geschrumpfte Anzahl 27 Prozent mehr bezahlt werden. Durchschnittlich pendelte der Preis rund um das 22,9-fache der Jahresnettokaltmiete. Nachhaltiges Indiz für den angespannten Markt: Um 15 Prozentpunkte rückläufig waren die verkauften Ein- und Zweifamilienhäuser, verkaufte Eigentumswohnungen schrumpften um ein Prozent. Insgesamt 2,2 Millionen Quadratmeter unbebaute Bauflächen wechselten für 1,4 Milliarden Euro den Besitzer.



Die Verkäufe von Büro- und Geschäftshäusern bilanzierten ausschließlich Minus-Vorzeichen: Drei Prozent bei der Anzahl und sechs Prozent beim Umsatz. Lager- und Produktionskapazitäten büßten sogar 24 respektive 29 Prozent ein. Der Verkaufspreis der Büro- und Geschäftshäuser lag 2016 durchschnittlich beim 16,8-fachen der Jahresnettokaltmiete. Und: Wenn der Markt leer ist, kaum verwunderlich – 19 Prozent weniger Grundstücke hatte das Grundbuchamt umzuschreiben. Der Immobilienmarktbericht stützt sich grundsätzlich und in Gänze nur auf notariell beurkundete Verträge.