Immobilienmarkt Rhein-Neckar 2022 deutlich rückläufig

Das Investitionsvolumen am Immobilienmarkt Rhein-Neckar im Jahr 2022 betrug 647,5 Mio. Euro, was im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,25 Mrd. Euro einen deutlichen Rückgang darstellt. Die Entwicklung entspricht dem deutschlandweit rückgängigen Investitionsvolumen von mehr als 40 % und ist auf die aktuelle wirtschaftliche Krise, die gestiegene Inflationsrate und die deutlich angestiegenen Zinsen zurückzuführen.

.

Trotz dieser Herausforderungen behaupteten Büroimmobilien mit einem Anteil von 43,1 % erneut ihre Spitzenposition als gefragteste Assetklasse in der Region, gefolgt vom Segment Lager und Logistik, das mit einem Anteil von 30,2 % starke Zuwächse verzeichnete. Zudem erlebten Einzelhandelsimmobilien im Jahr 2022 eine verstärkte Nachfrage und wurden mit einem Anteil von 19 % als drittstärkste Assetklasse gehandelt.



Auf dem Büromarkt verzeichnen die Ergebnisse in der Metropolregion Rhein-Neckar positive Entwicklungen. Obwohl der Büroflächenumsatz im Jahr 2022 mit 121.000 m² nicht das Niveau des Vorjahres erreichte, konnten höhere Spitzenmieten (MA City 22 Euro, HD City 17,50 Euro, LU City 13 Euro) sowie gesunkene Leerstandsquoten (MA 5,7 %, HD 4,3%, LU 3,1%) verzeichnet werden. In der Rhein-Neckar-Region sind derzeit mehrere neue Büroprojekte in Planung oder im Bau, was optimale Bedingungen für Unternehmen schafft, um ihre Geschäftstätigkeiten erfolgreich fortzusetzen und zu erweitern.



Der Einzelhandel in der Metropolregion Rhein-Neckar verzeichnete 2022 deutlich angestiegene Passantenfrequenzen und eine hohe Kundenbindung. Die Umsätze gingen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück, was auf einen wachsenden Anteil des Online-Handels zurückzuführen ist. Die Metropolregion Rhein-Neckar setzt sich aktiv für die Belebung der Innenstädte ein und entwickelt Konzepte, um attraktive und lebendige Einkaufsdestinationen zu schaffen.



Zur Attraktivität des Standorts gehört auch seine Transparenz. Dafür sorgen sowohl der Immobilienmarktbericht 2023 als auch das neu aufgelegte Gewerbeimmobilienportal Rhein-Neckar im Netz. Das Gewerbeimmobilienportal Rhein-Neckar geht mit neuem Design und erweiterten Funktionen online. Die Plattform richtet sich an Gewerbetreibende, Investoren und Vermieter aus dem baden-wüttembergischen, hessischen und rheinland-pfälzischen Teil der Metropolregion Rhein-Neckar und bietet eine umfassende Übersicht über Gewerbeimmobilien der Region. Das Portal verwendet nun eine verbesserte Suchfunktion, mit der Immobilien gezielt nach Größe, Ausstattung, Preis und Lage gefiltert werden können. Auch die Darstellung der Standorte und verfügbaren Flächen wurde optimiert. Potenzielle Investoren erhalten neben spezifischen Suchanfragen für Flächen auch Informationen zur Verkehrsanbindung, Preis- und Steuerangaben oder Kontaktdaten zum Flächenanbieter.