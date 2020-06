Immobilienmarkt Region Augsburg zeigt sich stabil

Der Augsburger Immobilienmarkt zeigte sich 2019 sehr stabil, auch wenn sich die Nachfrage nach Wohnimmobilien etwas abschwächte. Die Region Augsburg entwickelt sich weiter zu einer eigenständigen Immobilienmarke, gewinnt bei institutionellen Investoren an Bedeutung und behauptet sich auch in Zeiten stark veränderter Rahmenbedingungen. Das belegen die Zahlen im nun veröffentlichten Immobilienmarktreport Wirtschaftsraum Augsburg 2019/2020.

Der Immobilienmarktreport Wirtschaftsraum Augsburg macht das Marktgeschehen in der Region Augsburg transparent: Aktuelle Projekte und Objekte aus der Region Augsburg werden portraitiert, ein Blick auf die Wirtschafts- und Bevölkerungsdaten der Region geworfen und die Marktdaten des Vorjahres – aus Datenquellen von Gutachterausschüssen und Marktteilnehmern sowie einer Primärdatenerhebung – von Experten interpretiert.



Anfang Juni erschien der Immobilienmarktreport Wirtschaftsraum Augsburg in seiner vierten Ausgabe und der gewohnten Form. Auf Grund der einschlägigen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie richten die Experten, allen voran die bulwiengesa AG, in dieser Ausgabe einen Blick auf die Gegenwart und die Auswirkungen der Pandemie auf den regionalen Immobilienmarkt – und dieser zeigt sich unbeeindruckt.



Schon in den letzten Marktreporten zeigte sich ein stabil aufwärtsgerichteter Trend in allen Marktsegmenten. Nicht nur der Wohn-, auch der Büroimmobilienmarkt hat sich über die letzten Jahre sehr positiv entwickelt – und die bulwiengesa AG geht davon aus, dass diese stabil aufwärtsgerichtete Entwicklung auch künftig voranschreitet.



Im Rückblick zeigt sich für 2019 eine verhaltene, aber stabile Entwicklung: Zwar werden keine neuen Rekordwerte erreicht, die guten Marktwerte der Vorjahre dafür untermauert. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien zeigt sich etwas verlangsamt.



Hochwertige Büroimmobilien prägend

Mit den neu auf den Markt kommenden Objekten gerade im Büromarkt wird sich der regionale Immobilienmarkt in 2020 und in den Folgejahren weiter positiv entwickeln. Diese Prognose traf der Experte Michael Thiede – verantwortlich für die Analyse des Immobilienmarktes – noch vor dem Vorliegen der Untersuchung der bulwiengesa AG, die diese Entwicklung genauso einschätzt und prognostiziert. Die neuen hochwertigen Büroimmobilien werden nach COVID-19 weiterhin vom Markt absorbiert und zum qualitativen Wachstum des Immobilienmarktes im Wirtschaftsraum Augsburg beitragen.



Insgesamt geben beide Expertisen im aktuellen Immobilienmarktreport eine positive und optimistisch stimmende Markteinschätzung für den Wirtschaftsraum Augsburg ab. Auch in Zeiten mit stark veränderten Rahmenbedingungen ist und bleibt eine Immobilieninvestition eine rentable Entscheidung.