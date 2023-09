Immobilienmarkt im Ruhrgebiet reagiert robust

Der Immobilienmarkt der Metropole Ruhr reagiert bislang relativ robust auf die allgemeine Verunsicherung im Marktumfeld. Der Büroflächenumsatz ist im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast unverändert geblieben, in der Kernregion sogar um 17,1% gestiegen. Die Spitzenmieten für Büroimmobilien (+6,3 %) sowie für Logistikimmobilien (+10,4%) stiegen ebenfalls weiter an, so der Immobilienmarktbericht Ruhr.

Die Herausforderungen der Branche in ganz Deutschland sind jedoch auch im Ruhrgebiet spürbar. Beim Neubau zeigt sich in allen Assetklassen eine große Zurückhaltung. Auch das Transaktionsvolumen verringerte sich bereits deutlich, mit -34,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jedoch nicht so drastisch wie in den A-Städten (von -46,8% in Stuttgart bis -89,2% in Frankfurt).



„Die Metropole Ruhr zeigt sich in einem sehr herausfordernden Marktumfeld resilient. In unserer Region bauen wir keine Luftschlösser. Solidität geht vor Spekulation. Die Diversität der Region ermöglicht ein kontinuierliches Wachstum“, sagt Prof. Dr. Julia Frohne, Geschäftsführerin der Business Metropole Ruhr GmbH. „Das Ruhrgebiet gehört auf die Landkarte jedes Investors. Die Region bietet Opportunitäten in sehr unterschiedlichen Lagen. Moderne Büro- und Gewerbekonzepte werden vom Markt gut angenommen. Dies ist eine Alternative zu Standardinvestments in den A-Städten. Auf der Expo Real in München zeigen wir diese Möglichkeiten der Metropole Ruhr“, so Frohne weiter bei der Vorstellung des Immobilienmarktberichtes Ruhr.



Ein gutes Beispiel ist Essen. Projektentwickler und Investoren wissen das Potenzial Essens als attraktiven und spannenden Investmentstandort zu schätzen und realisieren im gesamten Stadtgebiet hochwertige Büro- und Gewerbeimmobilien und zukunftsweisende Innovationsquartiere. „Essen überzeugt trotz der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen mit einer hohen Performance: Der Büromarkt blickt mit einem Flächenumsatz von rund 70.000 m² auf ein starkes 1. Halbjahr 2023 zurück, impulsgebende Neubau- und Revitalisierungsprojekte treiben den Wandel Essens von der Einkaufsstadt hin zur Erlebnisstadt weiter voran“, sagt Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen. „Neue Innovationsquartiere schaffen Raum für den Ausbau der Wissenschaften von Universitäten, für Start-ups, aber auch für Mitarbeitende aus Entwicklungsabteilungen großer und mittelständischer Unternehmen. Kurzum: Wir bewegen Zukunft“, so Kufen.