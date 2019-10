Immobilienmärkte Berlin und Brandenburg steigern Geldumsatz um knapp 50 %

Sowohl der Berliner als auch der Brandenburgische Immobilienmarkt verzeichnet in den ersten sechs Monaten 2019 trotz konjunktureller Eintrübung deutliche Umsatzzuwächse. Zu diesem Ergebnis kommt die PRS Family Trust GmbH, auf Grundlage einer Analyse der kürzlich von den Gutachterausschüssen der beiden Bundesländer vorgelegten Halbjahresberichte zu den Immobilienmärkten. Die als Family Office organisierte Private-Equity- und Vermögensverwaltungsgesellschaft berät institutionelle Investoren bei der Grundstücksakquise in Berlin und Brandenburg.

.

Die Zahl der Immobilientransaktionen in Berlin ging in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 um fünf Prozent zurück, zugleich ist jedoch der Flächenumsatz um zehn Prozent angestiegen. Der Geldumsatz erhöhte sich sogar um knapp 50 Prozent auf über 10,5 Milliarden Euro. Eine ähnliche Entwicklung wie der gesamte Immobilienmarkt zeigt der Teilmarkt für unbebaute Grundstücke. Auch hier erhöhten sich Geld- (44 Prozent) und Flächenumsatz (35 Prozent) bei gleichzeitig sinkender Transaktionszahl (-14 Prozent). Der durchschnittliche Quadratmeterpreis stieg um sechs Prozent auf 581 Euro an. Grundstücke für den Geschosswohnungsbau zeigten mit einem Plus von knapp zehn Prozent eine etwas stärkere Preisdynamik und mit 2.159 Euro/m² einen weitaus höheren Durchschnittspreis.



„Die Grundstücksverfügbarkeit in Berlin bleibt der Knackpunkt der Wohnraumversorgung in der Hauptstadt“, sagt Rainer Schorr, Geschäftsführer der PRS Family Trust GmbH. „Solange kein weiteres Angebot geschaffen wird, zum Beispiel durch die Ausweisung von Bauland oder die Konversion von alten Industrieflächen, werden die Grundstücks- und damit auch die Miet- und Kaufpreise für neuen Wohnraum weiter steigen.“



Wer sich eine Eigentumswohnung zur Altersvorsorge zulegen wolle, müsse mittlerweile tief in die Tasche greifen – 5.923 Euro/m² beträgt der erzielte Durchschnittspreis im Neubau im ersten Halbjahr 2019. Die 6.000-Euro-Marke könnte also bereits zum Jahresende erreicht worden sein. Vor wenigen Jahren galten Wohnungen in dieser Preiskategorie noch als Luxus. Heute bekommt man dafür mittleren bis gehobenen Standard.



In Folge der Preisentwicklung der vergangenen Jahre in der Hauptstadt zieht es Berliner vermehrt in den Speckgürtel nach Brandenburg. „Dort ist der Traum vom Eigenheim für viele noch realisierbar. Die hohe Attraktivität zeigt sich am wachsenden Zuzug aus Berlin und den steigenden Verkaufszahlen“, sagt Schorr. 2.085 Eigentumswohnungen wurden von Januar bis Juni 2019 im Land Brandenburg veräußert und damit zehn Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Das Preisniveau für Wohnungen im Erstverkauf lag laut Gutachterausschuss bei 4.011 Euro/m² im Berliner Umland (BUM) und bei 2.654 Euro/m² im weiteren Metropolenraum (WMR). Für eine Wohnung mit 100 m² zahlt eine Familie im Nahbereich von Berlin also im Durchschnitt rund 200.000 Euro weniger als in der Hauptstadt.



Aufgrund der hohen Nachfrage ist der Preisauftrieb mittlerweile aber auch in Brandenburg angekommen. So hat sich beispielsweise der Durchschnittspreis für Bauflächen für den Geschosswohnungsbau im BUM zum Vorjahreszeitraum um rund 25 Prozent auf 389 Euro/m² erhöht. Und auch der Durchschnittspreis für Bauland des individuellen Wohnungsbaus weist mit einem Plus von 17 Prozent auf 220 Euro/m² einen deutlichen Anstieg auf. „Um einer ähnlichen Preisspirale wie in Berlin entgegenzuwirken und die enorme Nachfrage nach Wohnraum in Brandenburg nicht abzuwürgen, sollte in Brandenburg ein adäquates Angebot geschaffen und massiv in Neubau investiert werden“, sagt Schorr.