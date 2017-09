Immobilienkonferenz-Ruhr ante portas

Auch die diesjährige Immobilienkonferenz-Ruhr scheint wieder ein Erfolg zu werden: Für die 4. Immobilienkonferenz-Ruhr haben sich bereits mehr als 400 Teilnehmer, sowohl aus der Metropole Ruhr als auch aus vielen Teilen der ganzen Bundesrepublik angemeldet.

.

Neben Branchenkennern und Experten aus der Immobilienbranche, der Wirtschaft und der Politik, erwarten die Veranstalter den Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie in Düsseldorf, Christoph Dammermann, der zum Thema Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft sprechen wird.



„Die Immobilienkonferenz-Ruhr ist bereits ein Fixpunkt in der Immobilienwirtschaft der Metropole Ruhr“, so Dirk Leutbecher vom Veranstalter Stony Real Estate Capital, die sich auch in diesem Jahr wieder für die Flottmann-Hallen in Herne als Veranstaltungsort entschieden haben.



Wieder werden spannende Themen aus der Immobilienbranche in der Metropole Ruhr unter die Lupe genommen. So widmet sich ein Forum der Digitalisierung in der Bauwirtschaft (Stichwort: Building Information Modeling / BIM). In einem anderen Forum geht es um das Thema Designer Outlet Center und ggf. geplante Standorte / Umsetzungen im Ruhrgebiet.



Premiere feiert die Vergabe des Innovationspreises „Immobilienköpfe des Ruhrgebietes“, bei der sowohl eine Dame als auch ein Herr für Ihr Engagement im und für das Ruhrgebiet ausgezeichnet werden [Immobilienköpfe des Ruhrgebietes 2017 gesucht].