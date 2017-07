Immobilienköpfe des Ruhrgebietes 2017 gesucht

Auf der diesjährigen Immobilienkonferenz-Ruhr, die am 12. September 2017 in Herne stattfindet, werden erstmals die „Immobilienköpfe des Ruhrgebiets“ gesucht. „Die Metropole Ruhr ist voller Persönlichkeiten, die mit Innovationen, Mut zu unternehmerischen Entscheidungen und außergewöhnlichen Projekten die Immobilienwirtschaft und damit das ganze Ruhrgebiet bewegen. Dem möchte die Immobilienkonferenz-Ruhr Rechnung tragen“, so Dirk Leutbecher, Geschäftsführer der Stony Real Estate Capital GmbH & Co. KG und Initiator der Veranstaltung, die in diesem Jahr zum vierten Mal stattfindet. Ausgezeichnet werden jeweils eine Frau und ein Mann, die sich im Besonderen um den Immobilienstandort Metropole Ruhr verdient gemacht haben. Die Auszeichnungen werden gemeinsam mit der pbb Deutsche Pfandbriefbank AG ausgelobt.

.