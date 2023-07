Immobilienklima mit deutlichstem Rückgang des Jahres

Das Deutsche Hypo Immobilienklima setzt seine Berg- und Talfahrt im Juli weiter fort. Nach der erfreulichen Erholung im Vormonat [wir berichteten] sinkt die Stimmung der rund 1.200 befragten Immobilienexperten in der 187. Monatsbefragung drastisch: Das Immobilienklima bricht um 13,0 % auf 64,3 Punkte ein und erfährt damit den deutlichsten Rückgang in diesem Jahr.

Dazu hat insbesondere das stark rückläufige Investmentklima beigetragen. Mit einem Verlust um 16,5 % sinkt dieses auf 45,9 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit 2008. Auch das Ertragsklima zeigt eine deutlich negative Entwicklung – es geht um 10,7 % auf 84,0 Punkte zurück und unterschreitet damit erstmals in diesem Jahr die 90-Punkte-Marke.



Vertrauensverlust in allen Assetklassen

Nach der außergewöhnlich positiven Entwicklung in nahezu allen Assetklassen im vergangenen Monat hat sich das Stimmungsbild im Juli teils deutlich verschlechtert. Der Büro- und Handelimmobilienmarkt werden in der Julibefragung am schwächsten eingeschätzt und brechen um deutliche 18,2 % auf 47,9 Punkte (Büro) bzw. um 18,6 % auf 47,6 Punkte (Handel) ein. Ebenfalls zweistellige Verluste verzeichnet das Hotelklima mit einem Minus von 10,2 % auf nun 75,2 Punkte. Das Wohn- und Logistikklima tauschen erneut die Plätze. Nach dem deutlichen Zuwachs im Vormonat verzeichnet das Logistikklima im Juli einen Verlust von 9,4 % auf 99,9 Punkte. Das Wohnklima weist einen verhältnismäßig moderaten Rückgang um 4,5 % auf nun 103,1 Punkte auf und setzt sich somit wieder an die Spitze.



Zahlen des Monats

• 64,3 Punkte: Immobilienklima mit bisher stärkstem Rückgang in diesem Jahr

• -18,6 %: Einbruch beim Handelklima

• -18,2 %: Büroklima verzeichnet deutlichen Verlust

• 103,1 Punkte: Wohnklima als einzige Assetklasse über 100-Punkte-Marke