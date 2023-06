Immobilienklima in Sommerstimmung

Das Immobilienklima entwickelt sich seit Anfang dieses Jahres volatil. Nach dem Rückschlag im Mai [wir berichteten] ist im Rahmen der 186. Monatsbefragung von rund 1.200 befragten Immobilienexpertinnen und -experten eine deutliche Erholung des Immobilienklimas sichtbar. Die Stimmung stieg im Juni um 5,4 % auf 73,8 Punkte. Sowohl das Investmentklima (+7,2 % auf 55,0 Punkte) als auch das Ertragsklima (+4,2 % auf 94,1 Punkte) tragen zu der positiven Entwicklung bei.

.

Logistikklima wieder im Aufwind

Erholungstendenzen zeichnen sich ebenfalls in nahezu allen betrachteten Assetklassen ab. Entgegen der rückläufigen Entwicklung aus dem Vormonat erholt sich das Handelklima am stärksten (+16,5 %) und liegt nun bei 58,5 Punkten. Das Hotelklima verzeichnet ebenfalls einen Anstieg um 3,7 % auf 83,7 Punkte. Erneutes Vertrauen setzten die Immobilienexperten in die Assetklasse Wohnen, die einen Zuwachs von 5,7 % auf 107,9 Punkte aufweist. Das Logistikklima setzt sich mit 110,2 Punkten (+9,2 %) wieder an die Spitze und beendet zugleich die seit Februar 2023 anhaltende Negativserie. Lediglich das Büroklima verzeichnet im Juni erneut Einbußen und liegt aktuell bei 58,5 Punkten (-1,7 %).



Zahlen des Monats:

• 73,8 Punkte: Positive Entwicklung beim Immobilienklima

• +16,5 %: Stärkste Erholung beim Handelklima

• +9,2 %: Logistikklima beendet Negativserie

• 58,5 Punkte: Büroklima setzt Talfahrt fort