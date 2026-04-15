Das aktuelle Immobilienklima signalisiert eine deutlich verhaltene Marktstimmung. Der rückläufige Indexstand ist dabei weniger Ausdruck einer erneuten Marktverwerfung als vielmehr ein Hinweis auf erhöhte Vorsicht im Markt, geprägt von geopolitischen Unsicherheiten und einer gedämpften konjunkturellen Dynamik.

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Gleichzeitig zeigt sich der deutsche Immobilieninvestmentmarkt nach der Phase deutlicher Anpassungen grundsätzlich stabilisiert. Preise, Renditen und Finanzierungskonditionen haben sich auf einem neuen, realistischeren Niveau eingependelt und ermöglichen wieder Marktaktivität. Diese konzentriert sich derzeit vor allem auf Einzeldeals und mittlere Volumina, während große Portfoliotransaktionen weiterhin die Ausnahme bleiben.



Entsprechend agieren Investoren selektiv und mit klaren Anforderungen an Qualität, Lage und Struktur der Immobilien. Internationales Kapital bleibt dabei ein wesentlicher Treiber des Marktgeschehens, während inländische Investoren schrittweise zurückkehren – allerdings mit unverändert vorsichtiger Risikoeinschätzung.



Die jetzigen geopolitischen Spannungen stellen in Frage, was in den letzten Monaten zur Stabilisierung beigetragen hat. Wir sehen, dass Ankaufsentscheidung nochmals zur Disposition gestellt werden und eine abwartende Position eingenommen wird.



Eine Rückkehr zu den Boomjahren ist derzeit nicht absehbar – und das ist aus meiner Sicht auch nicht erforderlich. Der Markt ist rationaler, transparenter und besser finanzierbar geworden. Entscheidend wird sein, dass Investoren und Finanzierer diszipliniert bleiben: Qualität vor Volumen, Cashflow vor Story. Wer diese Grundsätze berücksichtigt, findet auch im aktuellen Umfeld tragfähige Perspektiven.



Immobilienklima fällt im April auf Zweijahrestief

Nach einer kurzen Erholung gibt das Immobilienklima im April 2026 erneut nach. In der 220. Monatsbefragung von rund 1.000 Immobilienexpertinnen und -experten sinkt das Deutsche Hypo Immobilienklima gegenüber dem März um 3,6 % auf 87,9 Punkte und erreicht damit den niedrigsten Stand seit zwei Jahren.



Während das Ertragsklima nahezu stabil bleibt und lediglich um 0,1 % auf 95,3 Punkte zurückgeht, fällt das Investmentklima deutlich um 7,4 % auf 80,6 Punkte.



Im Jahresvergleich bleibt die Stimmung insgesamt verhalten. Lediglich das Ertragsklima kann leicht zulegen. Umso ausgeprägter zeigt sich der Rückgang im Investmentklima, das mit dem jüngsten Minus den niedrigsten Stand seit knapp zwei Jahren erreicht.



Büroklima rutscht unter 70 Punkte

Besonders auffällig ist die Entwicklung im April in drei Segmenten: Das Büroklima gibt um 5,8 % nach und erreicht nur noch 69,3 Punkte. Das Wohnklima bleibt zwar weiterhin Spitzenreiter, verzeichnet jedoch ebenfalls einen Rückgang von 5,2 % auf 134,5 Punkte. Das Hotelklima verliert spürbar, sinkt um 6,0 % unter die Marke von 100 Punkten und notiert bei 97,0 Punkten.



Leichte Zugewinne zeigen sich beim Logistikklima, das um 0,2 % auf 103,6 Punkte zulegt, sowie beim Handelklima mit einem Plus von 0,5 % auf 79,4 Punkte.



Zahlen des Monats

87,9 Punkte: Immobilienklima fällt auf Zweijahrestief

+0,5 %: Handelklima legt erneut leicht zu

–5,8 %: Büroklima fällt unter 70-Punkte-Marke

80,6 Punkte: Investmentklima mit deutlichem Rückgang