Immobilieninvestitionen in Europa auch 2018 auf Wachstumskurs

In seinem jüngsten Researchreport erwartet TH Real Estate als einer der größten Immobilien-Investmentmanager für 2018 eine gute globale Ertragslage bei Immobilieninvestitionen. Die Erträge werden ähnlich zum Vorjahr ausfallen – ungeachtet der Marktschwankungen, die im Februar zu beobachten waren.

„Die Bewegungen der Aktienmärkte in Europa und den USA seit Anfang Februar, die auch eine Trendwende der Zinspolitik beinhalteten, haben die Diskussion wiederbelebt, ob denn der Boom bei Immobilieninvestitionen einem natürlichen Ende zugeht. Wir erwarten daher, dass sich das Wachstum der Investitionsvolumina abschwächen wird. Historisch gesehen sind Immobilien derzeit relativ teuer; im Vergleich mit den Anleihemärkten jedoch betrachten wir die Preise weiterhin als fair. Für Immobilieninvestitionen bedeuten leicht steigende Zinsen zum richtigen Zeitpunkt keinen gravierenden Umbruch. Wir setzen auf eine sanfte Landung," erläutert Stefan Wundrak, Head of European Research bei TH Real Estate.



TH Real Estate berichtete für 2017 höhere Immobilieninvestitionen gegenüber dem Vorjahr. Verglichen mit den Rekordergebnissen im Jahr 2015 waren die Zahlen leicht rückläufig. Neben kleineren Märkten verzeichneten die drei wichtigsten Länder Deutschland, Frankreich und Großbritannien allesamt wachsende Erträge.



Bemerkenswert ist vor allem die Erholung des britischen Immobilienmarktes trotz anhaltender Verunsicherung durch das Brexit-Referendum. Dafür zeigt sich besonders der internationale Handel verantwortlich. Dies entsprach auch der Entwicklung in Deutschland, wo internationale Anleger erstmals mehr Umsatz generierten als inländische Anleger. Sehr positiv entwickelt sich auch der deutsche Markt für Büroimmobilien und die dynamische Mietentwicklung lässt weitere Erhöhungen in den Ballungszentren erwarten. Die Anmietung von Flächen in den vier großen, deutschen Zentren wird langfristig 50 bis 60 Prozent über dem Durchschnitt liegen.



Europaweit richtet sich der Fokus von Anlegern auf Logistikimmobilien in Südeuropa und den Niederlanden. Dies sind gleichzeitig auch Empfehlungen von TH Real Estate.



„Die Eurozone zeigte mit einem beachtlichen Wachstum von 2,5 Prozent das beste Ergebnis in über zehn Jahren. Mit einer gesunden Mischung aus steigenden Konsumausgaben, Investitionen und Exporten kann man optimistisch für das verbleibende Jahr 2018 sein. Immobilien werden in ganz Europa auf breiter Front Mietsteigerungen erzielen können,“ erklärt Stefan Wundrak.