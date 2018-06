Die durchschnittlichen Assets under Management (AuM) von Immobilienfondsanbietern haben 2017 deutlich zugenommen. Sie stiegen von 13,6 Mrd. Euro im Jahr 2016 auf 16,7 Mrd. Euro Ende 2017. Dies entspricht einem Anstieg um rund 22 Prozent. Dieser Anstieg, so die INREV in ihrer Ende Mai veröffentlicht

[…]