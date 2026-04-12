Immobilienfonds ICD 14 R+ erwirbt Liegenschaft in Lehrte

Nachdem Primus Valor im vergangenen Jahr das „Allgäu-Portfolio” mit 339 Wohnimmobilien in Aschaffenburg, Kaufbeuren, Kempten und Memmingen erworben hat, ergänzt das Unternehmen jetzt das Portfolio des Fonds ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus um ein Wohnobjekt in der Schillerstraße in Lehrte, das 20 km östlich von Hannover liegt.

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Das Gebäude wurde 1990 errichtet und verfügt über 24 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 1.856 m². Die bauliche Grundsubstanz ist sehr gut und wurde vom Voreigentümer kontinuierlich und substanzorientiert gepflegt. Damit bestehen laut Primus Valor ideale Voraussetzungen, um im Rahmen unserer Renovation‑Plus‑Strategie gezielt Wertsteigerungspotenziale zu realisieren.



Mit dem Ankauf in Lehrte entwickelt sich das Portfolio des ICD 14 R+ weiterhin dynamisch und planmäßig. Der Fonds ist inzwischen an fünf bundesweiten Standorten vertreten und umfasst 363 Wohneinheiten auf über 20.000 m² Wohnfläche. Das Investitionsvolumen liegt mittlerweile bei rund 43 Millionen Euro.



„Unsere antizyklische Strategie hat sich bewährt – und bleibt auch 2026 unser Kurs“, sagt Gordon Grundler, Vorstand Primus Valor AG und Geschäftsführer Alpha Ordinatum GmbH.