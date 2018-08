Immobilienfonds Encore+ investiert erneut in Eindhoven

Der Immobilienfonds Encore+ ist erneut in Eindhoven aktiv geworden. In der niederländischen Stadt erwarb der Fonds für rund 11 Mio. Euro das Gebäude Kennedy II. Dieses befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Bürogebäudes Kennedytoren, welches man bereits im vergangenen September für rund 50 Mio. Euro übernommen hatte [wir berichteten]. Der Asset Manager sieht in der Kombination mit Kennedytoren die Möglichkeit von Kosteneinsparungen und Skaleneffekte. „Durch unser Investment in beide Gebäude erzielen wir erhebliche Skaleneffekte und andere Kostenvorteile. Wir sind überzeugt davon, dass die Kombination aus einer soliden Rendite und nachhaltigem Wachstumspotenzial beide Objekte sehr attraktiv macht“, so David Ironside, Investmentmanager des Encore+ bei LaSalle Investment Management.

Mit dem jüngsten Kauf wächst das niederländische Portfolio des pan-europäischen Fonds auf vier Immobilien an. Hierzu gehört die in 2016 erworbene Büroimmobilie Eurocentre II in Amsterdam South Axis [wir berichteten] sowie eine Logistikimmobilie in Venlo, die bereits in 2007 erworben wurde [wir berichteten]. Bei dem neuen Komplex handelt es sich um ein vermietetes Bürogebäude mit einer Fläche von 4.444 m². Neben dem Erdgeschoss gibt es sieben Obergeschosse und eine Tiefgarage mit 60 Parkplätzen. Der Verkäufer des Gebäudes ist das Profound Asset Management.



Encore+ ist ein pan-europäischer offener Immobilienfonds, der seit zwölf Jahren gemeinsam von Aviva und LaSalle verwaltet wird. Kürzlich wurde allerdings ein Vertrag zum Erwerb des Real Estate Multi Manager-Geschäfts zwecks Neustrukturierung geschlossen, sodass LaSalle schon bald die alleinige Managerrolle übernimmt [wir berichteten]. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung der Aufsichtsbehörden.