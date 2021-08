Immobilienfonds dominieren Neuangebot der Publikums-AIFs

Das Neuangebot der Publikums-AIF wird von Immobilienfonds dominiert. Auf Halbjahressicht stieg das Emissionsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei den Publikums-AIF um rund 23% und bei den Vermögensanlagen um rund 65% an. Dies geht aus dem aktuellen Scope-Report hervor.

.

Nachdem im ersten Quartal (Q1) 2021 sechs neue Fonds zum Vertrieb zugelassen wurden, ist die Anzahl im zweiten Quartal auf zehn gestiegen. Das prospektierte Eigenkapitalvolumen dieser Fonds beträgt insgesamt rund 379 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber dem ersten Quartal (rund 147 Mio. Euro) mehr als verdoppelt.



Betrachtet man das erste Halbjahr 2021 ergibt sich folgendes Bild: Mit insgesamt 16 Publikums-AIF wurden ebenso viele AIF wie im Vorjahreszeitraum von der BaFin zum Vertrieb zugelassen. Das prospektierte Eigenkapitalvolumen stieg um rund 23%. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres summierte es sich auf rund 525 Mio. Euro – im ersten Halbjahr 2020 lag es über alle 16 AIF hinweg bei rund 427 Mio. Euro.





Vertriebszugelassene Publikums-AIF im zweiten Quartal 2021 Assetklasse Publikums-AIF Datum Vertriebszulassung Immobilien IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds 10.04.2021 Immobilien DFI Wohnen 1 15.05.2021 Private Equity edira Campus 1 27.04.2021 Immobilien Hahn Pluswertfonds 177 - City Markt Center Mönchengladbach 17.05.2021 Immobilien Project Metropolen 21 18.05.2021 Immobilien DF Deutsche Finance Investment Fund 17 - Club Deal Boston II 07.06.2021 Immobilien Patrizia GrundInvest Augsburg Nürnberg 11.06.2021 Multi-Asset Wealthcap Portfolio 6 15.06.2021 Private Equity BVF Early Invest GmbH 3 29.06.2021 Private Equity RWB International 8 30.06.2021

Bezogen auf die Vermögensanlagen stellt sich das erste Halbjahr 2021 wie folgt dar: In der ersten Jahreshälfte dieses Jahres wurden insgesamt 11 Vermögensanlagen von der BaFin genehmigt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 18 genehmigten Produkten bedeutet dies einen Rückgang um 39%. Das gesamte zu platzierende Volumen der ersten sechs Monate dieses Jahres beläuft sich auf rund 221 Mio. Euro – im ersten Halbjahr 2020 lag es bei rund 134 Mio. Euro, was einem Anstieg von rund 65% entspricht.Die Corona-Krise wird weiterhin Auswirkungen auf das Produktangebot in diesem Anlagesegment haben. Aktuell rechnet Scope mit einem Angebotsvolumen von weniger als einer Milliarde Euro für das Jahr 2021 nach rund 840 Mio. Euro Angebotsvolumen im Jahr 2020 und rund 1,24 Mrd. Euro im Jahr 2019.Das vom Bundesrat am 25.06.2021 verabschiedete „Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes“ (AnlSchStG) ändert unter anderem das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG). Nach der neuen Regelung sind u.a. Blindpool-Konstruktionen bei Vermögensanlagen verboten und eine externe Mittelverwendungskontrolle für bestimmte Arten von Vermögensanlagen wird verpflichtend. Wie die Änderungen des VermAnlG durch das AnlSchStG im Einzelnen aussehen und welche Auswirkungen dies auf das bereits in den Vorjahren deutlich zurückgegangene Angebotsvolumen der Vermögensanlagen haben wird, beleuchtet Scope in einer gesonderten Veröffentlichung, die in Kürze erfolgen wird.