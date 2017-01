Immobilienbeteiligungen dominieren weiterhin den Zweitmarkt

Mit einem guten vierten Quartal beschließt der Zweitmarkt für geschlossene Fonds ein starkes Handelsjahr 2016: Während sich das am Markt gehandelte Nominalkapital im Vergleich zu 2015 leicht um 3,7 Prozent auf 263,59 Millionen Euro erhöht, steigt die Summe der Kaufpreise im gleichen Zeitraum sogar um 23 Prozent. Sie liegt bei 144,62 Millionen Euro. Der Durchschnitts­kurs der gehandelten Sonstigen Assets sowie der Schiffsfonds geht zwar leicht zurück, wird aber durch den deutlichen Anstieg bei Immobilienfonds in diesem Bereich mehr als ausge­glichen. Der durchschnittliche Handelskurs über alle Anlageklassen liegt so im Jahr 2016 bei fast 55 Prozent – und damit nahezu 17 Prozent höher als im Vorjahr.

Die Deutsche Zweitmarkt AG erfasst kontinuierlich den öffentlich sichtbaren Handel in den Sparten Immobilie, Schiff und Sonstige Assets. Insgesamt kam es im Jahr 2016 zu 6.344 Handelsabschlüssen – ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber 2015. Was sich im bisherigen Jahresverlauf andeutete, bestätigt das 4. Quartal: Ausschlaggebend für den Anstieg von Kaufpreis und Handelskursen ist vor allem der starke Handel im Bereich Immobilienfonds, auf den mit knapp 63 Prozent wie gewohnt der größte Umsatzanteil entfällt. Die Assetklasse Schiffsfonds folgt mit 19,3 Prozent, die der Sonstigen Assets mit 17,7 Prozent.



Mit einem Nominalumsatz von 62,4 Millionen Euro und einem Kaufpreis von fast 33 Millionen Euro erzielt die Deutsche Zweitmarkt AG eines der stärksten Jahre seit ihrer Gründung 2006. Mit einem hohen Anteil an gehandelten Immobilienfonds (60 Prozent) sowie einigen großen Transaktionen konnte die DZAG im Jahr 2016 ihre Expertise in diesem Bereich weiter unterstreichen.



Marktanalyse Immobilienfonds Q4 2016

Von Oktober bis Dezember 2016 wurden 1.090 Handelsabschlüsse im Bereich der geschlossenen Immobilien­fonds registriert – eine Steigerung von fast 20 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2015 (909). Das gehandelte Nominalkapital liegt mit 38,2 Millionen Euro um mehr als 5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, die Summe der Kaufpreise stieg auf 28,88 Millionen Euro. Mit fast 65 Prozent Umsatzanteil sind Immobilienfonds die meistgehandelte Assetgruppe. An der Spitze der Top Ten der gehandelten Immobilienfonds steht der DWS Access – Deutsche Grundbesitz-Anlagefonds 6 Olympia-Einkaufszentrum München mit einem Handelskurs von 915 Prozent (Oktober 2016). Der Deutsche Zweitmarktindex für geschlossene Immobilienfonds (DZX-I) schließt am 30. Dezember 2016 bei 1.003,38 Punkten – und damit zum ersten Mal seit Mai 2008 wieder über der 1.000-Punkte-Marke.



