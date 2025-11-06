Immobilien Zentrum verkauft letzte Einheit im „Wohnen am Kunstpark“

Im Regensburger Quartier Kunstpark sind nun alle 118 Wohnungen und 70 Häuser verkauft. Mit dem Baubeginn des letzten Bauabschnitts im Januar 2025 und der geplanten Fertigstellung Ende 2027 erreicht das städtische Wohnbauprojekt einen wichtigen Meilenstein.

Der Regensburger Südosten wurde in den vergangenen Jahren bereits durch das Marina Quartier und das Candis-Viertel belebt und modernisiert. Mit dem Quartier am Kunstpark erweiterte das Immobilienzentrum das Wohnangebot in Regensburg. Die Bewohnerinnen und Bewohner profitieren von der innerstädtischen Infrastruktur, der Nähe zur Altstadt sowie der grünen Umgebung des Kunstparks. Die ehemalige Brachfläche des stillgelegten Betonwerks der Firma Lerag hat sich in den letzten sechs Jahren zu einem modernen, urbanen und nachhaltigen Wohnquartier entwickelt. Im vergangenen Monat wurde nun die letzte Wohneinheit durch das Immobilienzentrum verkauft.



Das Angebot war vielfältig. Bei der großen Auswahl an Wohnungs- und Haustypen wurde besonderer Wert auf die Freiflächengestaltung gelegt. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse mit Garten. Außerdem ermöglichen die Grundrisse neue Formen des alltäglichen Lebens: Wohnen und Arbeiten lassen sich durch durchdachte Lösungen optimal kombinieren. So wird effizientes Arbeiten aus dem Homeoffice erleichtert. Auf Diversität der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner wurde ebenfalls viel Wert gelegt. Von der stylischen Singlewohnung über die Haus-in-Haus-Wohnung mit Garten für Familien bis hin zur Bungalowwohnung auf einer Ebene für Seniorinnen und Senioren – für jede Lebenssituation gab es ein passendes Angebot.



Neben architektonischen Highlights stand Nachhaltigkeit im Fokus. Alle Häuser erfüllen entweder den KfW-40- oder den KfW-55-Effizienzstandard, was bedeutet, dass sie nur 40 % bzw. 55 % der Energie eines typischen Neubaus benötigen. Versorgt werden die Wohnungen mit ressourcenschonender Fernwärme mit 90 % Biomethananteil. Das schont sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel der Bewohnerinnen und Bewohner.



Das Lofthaus, das auch im Quartier Kunstpark realisiert wurde, ist ein Klassiker des Immobilienzentrums. Das Unternehmen hat das Konzept kontinuierlich an die Wünsche der Kundschaft angepasst und weiterentwickelt. Das Lofthaus erfüllt insbesondere für junge Familien alle Anforderungen des täglichen Lebens. Der kompakte Fußabdruck der Gebäude sorgt für eine minimale Versiegelung und schont die Böden. Gärten und Dachgärten runden das nachhaltige Konzept ab, von dem Bewohnerinnen, Bewohner und Umwelt gleichermaßen profitieren. Die Tiefgarage ermöglicht einen trockenen Zugang zu den Häusern auch an nassen Herbst- und Wintertagen und bietet Stellplätze für Elektroautos und Lastenräder.



Mit dem Verkauf der finalen Einheit hat das Immobilienzentrum seit Vertriebsstart 2019 für 118 Wohnungen und 70 Häuser die passenden Eigentümerinnen und Eigentümer gefunden.