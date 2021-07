Immobilien Zentrum beruft Dietrich Braßler in den Aufsichtsrat

Die Immobilien Zentrum Holding AG hat ihren Aufsichtsrat, wie bereits auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 18. Mai 2021 beschlossen, mit der Berufung von Dietrich Braßler zum 1. Juli 2021 von von bisher drei auf vier Mitglieder erweitert.

„Ich freue ich mich sehr, dass Herr Dietrich Braßler unseren Aufsichtsrat künftig mit seinem Expertenwissen unterstützt. Mit seinen Erfahrungen wird er uns zusätzlich richtungsweisende Impulse für die Unternehmensgruppe geben“, erläutert Prof. Dr. Michael Bosch, Vorsitzender des Aufsichtsrates.



Dietrich Braßler (60) ist diplomierter Finanzwirt und startete seine berufliche Laufbahn bei der Bundesfinanzverwaltung, bevor er im September 1991 in den Finanzbereich der Audi AG wechselte. Nach verschiedenen Leitungsfunktionen im In- und Ausland übernahm der ausgewiesene Finanzexperte im Jahre 2011 als Mitglied des Vorstands die CFO-Funktion bei der FAW Volkswagen Co. Ltd. in China, bevor ihm im Jahre 2018 die Leitung des Bereichs Controlling/Finanz Unternehmen der Audi AG und ihm damit die Verantwortung für die finanzielle Planung und Steuerung des Audi Konzerns übertragen wurde.



Der Aufsichtsrat der Immobilien Zentrum Holding AG setzt sich künftig aus Prof. Dr. Michael Bosch (Vorsitzender), Alexander Dietlmeier (Stellvertreter), Alexander Eckert Freiherr von Waldenfels und Dietrich Braßler zusammen.