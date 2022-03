Immobilien-Marketing-Award 2022 ausgelobt

Probewohnen bevor es die Wohnung überhaupt gibt – mit dieser Idee holte sich die Volkswagen Immobilien im vergangenen Jahr einen der ersten Preise beim Immobilien-Marketing-Award. Auch in diesem Jahr wird der im ganzen deutschsprachigen Raum bekannte Award wieder vergeben. Noch bis zum 1. Juli können sich Makler, Bauträger, Verwalter und Dienstleister wie etwa Werbeagenturen mit Vorzeige-Konzepten in Sachen Immobilien-Marketing bewerben.

.

Eine virtuelle Wohnungsbesichtigung, inszeniert in acht Episoden von einer bekannten Influencerin, flankiert von Anzeigen, Radiospots und Social Ads – mit diesem Konzept holte die Volkswagen Immobilien 2021 den ersten Preis beim Immobilien-Marketing-Award in der Kategorie Online Marketing.



Auch in diesem Jahr prämiert der Wettbewerb wieder innovative Marketing-Konzepte. Vergeben werden die Preise neben der Kategorie Online in den Rubriken „Wohnen“, „Gewerbe“ und „Low Budget“. Angesprochen sind Immobilienunternehmen aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft. Zudem können sich Agenturen und spezialisierte Dienstleister mit ihren Marketingkampagnen bewerben. Organisiert wird die Ausschreibung von Prof. Dr. Stephan Kippes. Er hat an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen (Steige) die einzige Profes-sur für Immobilienmarketing an einer deutschen Hochschule inne.