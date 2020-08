Gerald D. Hines stirbt im Alter von 95 Jahren

Gerald D. Hines, Gründer und Vorsitzender des Immobilieninvestmentunternehmens Hines, verstarb am Sonntag, dem 23. August 2020, friedlich zu Hause. Dies teilte das Unternehmen gestern mit. Er wurde am 15. August 1925 in Gary, Indiana, geboren und feierte kürzlich seinen 95. Geburtstag. Die Nachricht wurde heute von seinem Sohn Jeffrey C. Hines bekannt gegeben, der die Firma als Präsident und CEO leitet und nun zusätzlich die Rolle des Chairman übernimmt.

