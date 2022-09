Immobilien im Süden: Wer suchet, der findet in München

Die Kombination aus gestiegenen Zinsen und hohen Immobilienpreisen trübt die Stimmung vieler Kaufwilliger. Aber für alle, die in und um München ins eigene Heim wollen, gibt es auch gute Nachrichten, so Michael Müller, Spezialist für Baufinanzierung von Dr. Klein in München: Das Immobilienangebot sei so groß wie seit Jahren nicht mehr – wer jetzt kaufen wolle, der finde auch etwas. Während in der bayerischen Metropole die Preise auf hohem Niveau stagnieren, steigen sie in Stuttgart weiter an. Frankfurt hingegen weist ein Minus im Wohnungsbereich aus.

.

München: deutlich mehr Angebot auf dem Immobilienmarkt

Manch ein Münchner reibt sich beim Blick auf die gängigen Immobilienportale derzeit verwundert die Augen: Selbst in so beliebten Stadtteilen wie Bogenhausen werden mehrere hundert Kaufobjekte angezeigt – eine ungewohnte Situation für die bayerische Landeshauptstadt, betont Michael Müller, Spezialist für Baufinanzierung von Dr. Klein in München: „Die Auswahl an Immobilien ist deutlich größer geworden. In allen Lagen ist wieder Angebot vorhanden und wer jetzt kaufen will, der findet etwas – das war jahrelang nicht so.“ Die Gründe dafür sieht der Baufinanzierungspezialist bei der Zinswende: „Die Finanzierungskosten sind deutlich gestiegen. Zusammen mit der hohen Inflation verunsichert dies Immobilieninteressenten und führt zu einer aktuell geringeren Nachfrage. Viele Kaufobjekte liegen jetzt brach. Das eröffnet auch Verhandlungsspielraum beim Preis.“ Dementsprechend niedrig fällt die Teuerung mit +0,57 Prozent für Wohnungen und +1,55 Prozent für Häuser im zweiten Quartal 2022 aus.



Allerdings ist dies ein Stagnieren auf hohem Niveau: Im Schnitt zahlen Münchner 6.974 Euro/m² für ein eigenes Haus und 8.920 Euro/²m für eine Eigentumswohnung. Mit diesen stolzen Medianpreisen bleibt die bayerische Metropole mit großem Abstand Spitzenreiter vor allen anderen von Dr. Klein untersuchten Großstadtregionen. Und das wird wohl auch so bleiben: Zwar rechnet Michael Müller mit teils deutlichen Preisrückgängen in Randlagen, aber in guten und sehr guten Lagen bestünde Wertstabilität. „Es ist nicht wie ein Kartenhaus, das jetzt zusammenbricht. In München als Top-Wirtschaftsstandort mit gut bezahlten Jobs bei Weltkonzernen gibt es kein Kartenhaus – nur ein sehr hohes Preisniveau, das jetzt mal eine Korrektur verträgt.“ Zudem gebe es weiterhin viele vermögende Münchner, denen der Zinsanstieg egal sei – plus eine zahlungskräftige ausländische Klientel: „München ist und bleibt ein besonderes Immobilienpflaster. Wir erleben sogar, dass internationale Gäste auf Shoppingtour in die Stadt kommen und im Vorbeigehen noch eine Wohnung dazu kaufen.“



Frankfurt: Wohnungspreise sinken

In der Bankenmetropole ist die abgebremste Dynamik zumindest bei Eigentumswohnungen noch deutlicher zu sehen als in München: -0,15 Prozent bei der Teuerungsrate und -151 Euro/m² beim Medianpreis im Vorquartalsvergleich. Das Luxussegment bleibt allerdings davon unberührt: Mit 15.541 Euro/m² wird in „Mainhatten“ ein neuer Appartement-Rekordpreis erzielt. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sind Käufer im zweiten Quartal weiterhin bereit, tiefer in die Tasche zu greifen: Im Schnitt zahlen sie 3.889 Euro/m² und damit 52 Euro/m² mehr als zu Jahresbeginn – für die Teuerung bedeutet das ein Plus von 1,99 Prozent im Vorquartalsvergleich.



Stuttgart: Eigenheime verteuern sich weiter

Die Landeshauptstadt Baden-Württembergs hat noch keine Minuszeichen aufzuweisen: Der Index, der die tatsächliche Preisentwicklung anzeigt und Parameter wie Lage und Alter der Immobilie berücksichtigt, klettert sowohl für Appartements als auch für Häuser weiter nach oben. Im Vergleich zu München und Frankfurt verzeichnet die Stuttgarter Region mit +1,86 Prozent bei Wohnungen und +3,12 Prozent bei Ein- und Zweifamilienhäusern den größten Preisanstieg vom ersten zum zweiten Quartal. Auch die tatsächlich gezahlten Medianpreise legen weiter zu: Käufer zahlen 50 Euro/m² mehr als im ersten Quartal für Wohnungen und stolze 168 Euro/m² mehr für Häuser.