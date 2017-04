Immobilien im Nordosten Hamburgs schlagen keine Blasen

Der Markt für Wohnimmobilien in den schönen Wohnlagen im Nordosten Hamburgs kennt auch nach langer Phase kontinuierlicher Verteuerung keine Entspannung. Unverändert zeigt sich ein gleiches Bild im Alstertal, in den Walddörfern, in weiten Teilen Wandsbeks, insbesondere Marienthal, sowie in Rahlstedt und an den Stadträndern bis Ahrensburg und Großhansdorf. Angebot und Nachfrage stehen weiterhin in einem deutlichen Missverhältnis. Auch der zunehmende Neubau kann noch nicht für eine Befriedigung der Nachfrage sorgen. Mittelfristig sind keine Anzeichen erkennbar, die auf eine Wende im Markt hindeuten. Zu diesem Ergebnis kommt die Engel & Völkers Alstertal GmbH in ihrer aktuellen Marktanalyse, die erstmals detailliert über die Teilmärk

[…]