Immobilien-Experten-AG feiert Richtfest für Parkhaus „Am Oktogon“

Am vergangenen Donnerstag hob sich auf dem Campus „Am Oktogon“ im Technologiepark Berlin-Adlershof wieder ein Richtkranz: Nach der Grundsteinlegung am 27. Mai konnte die Immobilien-Experten-AG das Richtfest für das 353 Pkw-Stellplätze umfassende Campus-Parkhaus feiern und damit den tatkräftigen Leuten vom Bau für ihr Engagement danken. Das Parkhaus wird von dem Bauunternehmen Max Bögl Stiftung & Co. KG, welches sich in einem Geschäftsbereich auf professionelle Parkhaussystem-Lösungen spezialisiert hat, errichtet und bettet sich gestalterisch in die Campus-Bebauung ein.

„Zukünftig bieten wir mit insgesamt 780 Pkw-Stellplätzen auf dem Campus ausreichend Parkraum für unsere Mieter“, sagt Mareike Lechner, Vorständin der Immobilien-Experten-AG. „Die sehr gute Verkehrsanbindung und die Nähe zum BER sind klare Pluspunkte für den Standort Adlershof – in nur 10 Minuten ist der neue Flughafen erreichbar.“



Der Campus für Gewerbe und Technologie „Am Oktogon“ wird im Endausbau über 17 Neubauten und ein Bestandsgebäude mit insgesamt 85.000 m² Bruttogrundfläche umfassen. Davon sind bereits etwa 30.000 m² vermietet. „Die Mieter kommen insbesondere aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Automotive, Kontraktlogistik, Netzwerktechnik und dem Dienstleistungssektor“, fügt die Vorständin hinzu. Dies sei ein attraktiver Mix, der bedingt durch im Wettbewerbsvergleich sehr preisgünstige Mieten kontinuierlich weitere Unternehmen anziehe. Ab 14,00 Euro/m²/Monat netto kalt können Mieter die Grundrisse ihrer Büroflächen mitgestalten und die Vorteile von modern ausgestatteten Neubauten mit LEED Gold-Zertifizierung und Glasfaser-Anschluss genießen.



Das Richtfest fand wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen ohne Publikumsbeteiligung statt. Anstelle des üblichen Buffets erhielten die Leute vom Bau sowie weitere Leistungspartner eine individuelle Präsenttasche für das leibliche Wohl.