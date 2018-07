Immobilien-AIF von BrickVest generiert 2,3-fachen Kapitalrückfluss

BrickVest gibt das Exit seines Immobilien-AIF Harvest Investments 2 bekannt. Der von BrickVest gemanagte geschlossene Fonds fokussierte sich auf Bürommobilieninvestments der Kategorie Value-add in Deutschland. Über die gesamte Laufzeit von 30 Monaten generierte der HV2 für die beteiligten Investoren einen Nettorückfluss in 2,3-facher Höhe des von ihnen ursprünglich eingesetzten Eigenkapitals. Der Fonds HV2 wurde im Rahmen einer Partnerschaft mit Aerium initiiert.

Der HV2 investierte das gesamte eingeworbene Eigenkapital in eine Value-Add-Transaktion mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro, bei der ein zentral gelegenes Premium-Bürogebäude am Potsdamer Platz in Berlin erworben wurde. Gemäß der ursprünglichen Prognose strebte der Fonds innerhalb von zwei Jahren einen Kapitalrückfluss in 1,6-facher Höhe des von den Investoren eingesetzten Eigenkapitals an. Dank der starken Nachfrage am Berliner Büroimmobilienmarkt in Verbindung mit einer erfolgreichen Asset Management-Strategie von Aerium konnte diese Prognose jedoch deutlich übertroffen und ein Rückfluss in Höhe des 2,3-fachen eingesetzten Eigenkapitals erzielt werden.



Europäische Investoren hatten die Möglichkeit, über BrickVest Access – BrickVests Investmentplattform für Immobilien-AIFM – an der Performance des HV2 zu partizipieren. An HV2 beteiligten sich vermögende Privatpersonen (High Net Worth Investors) und Family Offices aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Skandinavien und Singapur. Nach dem finalen Closing des Fonds im April 2016 hatten 27 % der usprünglichen HV2-Investoren ihre Anteile am Sekundärmarkt von BrickVest Access gehandelt und dabei binnen 15 Monaten eine durchschnittliche IRR-Rendite in Höhe von 64%.



Die Fonds-Serie Harvest Investments von BrickVest

HV2 ist bereits das zweite Exit eines Fonds der Serie Harvest Investments von BrickVest innerhalb von weniger als drei Jahren seit dem Start der Plattform. Die Serie BrickVest Harvest Investments umfasst Alternative Investmentfonds (AIF) mit thematisch fokussierten Strategien, die von BrickVest gemanagt und in Partnerschaft mit institutionellen Sponsoren aufgelegt werden. Sie erschließen professionellen europäischen Investoren einen Zugang zu kosteneffizienten, transparenten und AIFM-complianten Immobilien-Investmentlösungen mit thematischem Fokus, Immobilien von institutioneller Qualität und gemanagt von etablierten Alpha Asset Managern. Seit 2015 wurden im Rahmen der Serie Harvest Investments sieben Fonds aufgelegt, die ihren Investoren Zugang zu Beteiligungen an Deals mit einem Gesamtvolumen von rund zwei Milliarden Euro bieten. BrickVest sieht sich höchsten Investmentstandards verpflichtet und ist Mitglied der AREF, des britischen Immobilienfonds-Verbandes.



Das erste Exit im Rahmen der Fonds-Serie Harvest Investments wurde im Juni 2017 vollzogen. Dabei hatten die Investoren des BrickVest-Fonds Harvest 1 LLP (“HV1”) mit einer Value-Add-Investmentstrategie und der Beteiligung an einem diversifizierten Portfolio von 23 deutschen Einzelhandelsimmobilien eine IRR in Höhe 31 % erzielt. Die Strategie war von der Corestate Capital Group entwickelt worden.