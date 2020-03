Primus Valor-Fonds ICD 9 R+ erwirbt 30. Immobilie

Im Dezember letzten Jahres konnte der Immobilien-AIF ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus (ICD 9 R+) mit einem Rekordergebnis von exakt 100 Mio. Euro vorzeitig platziert werden. Bis jetzt konnten insgesamt über 1.400 hauptsächlich Wohneinheiten an 29 Standorten erworben werden. Jetzt ist mit einem Objekt in Crailsheim Nr. 30 dazu gekommen.

Das 1991 errichtete Gebäude steht auf einem Flurgrundstück von fast 1.800 m². Die vermietete Fläche beträgt knapp mehr als 1.700 m². 17 Tiefgaragenplätze gehören genauso zur Immobilie wie zusätzliche 23 Außenparkplätze. Außer kleineren Ausbesserungen der Fassade und teilweise neuen Balkonberüstungen besteht zunächst kein Renovierungsbedarf. Der Kaufpreis inkl. aller Nebenkosten und geplanten Sanierungsaufwendungen von ca. 60.000 Euro liegt bei ca. 2,5 Mio. Euro. Die aktuelle Mietrendite liegt bei ca. 6 Prozent p.a. und sollte sich noch auf 6,7 Prozent p.a. steigern lassen.



Die Liegenschaft Johann-Sattler Straße 2-4 liegt im Südosten von Crailsheim. Zum Stadtzentrum von Crailsheim sind es circa 2 km. In naher Umgebung befindet sich das Schulzentrum mit verschiedenen Gymnasien, Berufsschulen und Realschule. Grund- und Hauptschule, sowie Kindergärten sind zu erreichen.



Die 34.000-Einwohner-Stadt Crailsheim ist die zweitgrößte Stadt des Landkreises Schwäbisch Hall und die drittgrößte in der Region Heilbronn-Franken. Ein Werk des US-Giganten Protector & Gamble ist genauso in der Stadt vorhanden wie von Bürger Maultaschen oder Robert Bosch. Viele Sondermaschinenbauer sind ansässig, vor allem von Verpackungsmaschinen. Die Hausverwaltung der Primus Valor AG sowie ein Teil des Asset Managements um den Geschäftsführer Sascha Müller haben ebenfalls ihren Sitz in Crailsheim.