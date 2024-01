Immobilie1 erweitert Aufsichtsrat um Stefan Mantl

Das Immobilienportal Immobilie1 setzt auf Gemeinschaft und Zusammenhalt in der Immobilienbranche. Mit der Erweiterung des Aufsichtsrates um Stefan Mantl, Inhaber der onOffice GmbH, wird diese Ausrichtung weiter gestärkt.

.

Nur professionelle Akteure aus der Immobilienbranche, die gleichzeitig Miteigentümer des Portals sind, haben die Möglichkeit, bei immobilie1 zu inserieren. Das bedeutet, dass alle Beteiligten ihr Fachwissen einbringen, aktiv an der Entwicklung der Immobilienplattform mitwirken und sie gemeinsam vorantreiben. Auch die onOffice GmbH als unabhängiger Software-Anbieter unterstützt das Portal von Anfang an. Für Stefan Mantl, seit 2001 Inhaber, ist die Stellung als Aufsichtsrat also eine willkommene Aufgabe.



„Gerade im letzten Jahr haben wir erkannt, wie wichtig die Gemeinschaft in der Immobilienbranche ist. Das konnten wir vor allem auf der onOffice Roadshow feststellen, die wir gemeinsam mit immobilie1 und der IMAG veranstaltet haben. Als unabhängiger Anbieter unterstützen wir gerne Portale, die den Zusammenhalt der Immobilienbranche widerspiegeln. Ich freue mich, diesen Gemeinschaftsgedanken nun als Aufsichtsrat der immobilie1 weiter fokussieren zu können", so Stefan Mantl.



Mit der Erweiterung des Aufsichtsrates um Stefan Mantl setzt immobilie1 ein Zeichen für die Bedeutung von Gemeinschaft, Zusammenhalt und Unabhängigkeit in der Immobilienbranche. Vor allem das Thema Unabhängigkeit steht im Fokus: Sowohl immobilie1, als auch onOffice stehen für sich selbst und werden in ihren Entscheidungen nicht durch externe Investoren eingeschränkt. Als Gründer und Inhaber der onOffice GmbH verfügt Mantl über mehr als 20 Jahre Expertise in der Immobilienbranche und weiß, wie man ein Unternehmen erfolgreich aufbaut, in der Branche vernetzt und seine Marke bekannt macht. Als Mitglied des Aufsichtsrates wird er diese Expertise auch bei immobilie1 einbringen.